韓式清淤神話破功？ 楊明州：清水溝是歷任市長都在做的事

韓國瑜曾著青蛙裝，到下水道視察清淤工作。（資料照，高市府提供）

2020-06-15 11:22:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓式清淤神話破功？高雄市代理市長楊明州走馬上任，外界詢問他是否延續韓國瑜的清淤？但楊明州強調，清水溝是歷任市長都在做的事。高市府相關局處也指，韓國瑜的「路平燈亮水溝通」，全都是例行性工作。

前高雄市長韓國瑜最誇口的政績，就是「路平燈亮水溝通」，國民黨民代昨舉行「藍營共同承擔」記者會，也定位高雄市長補選，是韓市府1年半的「路平燈亮水溝通」施政，對抗綠營20年的天坑執政。

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針對清水溝這點，媒體詢問代理市長楊明州，是否會延續韓國瑜的清淤？

楊答稱，清水溝包括市區的側溝、郊區的區排，「是歷任市長都在做的，也不是要延續哪一位，政策是有延續的，這種基本的維護工作是最基本的，沒有哪個市長做什麼、哪個市長沒做什麼」，這是文官每年都要做的。

至於燈亮部分，高雄市養工處強調，路燈維修是例行性工作，「高雄市路燈一直很亮」，且從陳菊市長時代，就逐步將傳統路燈，汰換為LED路燈，並非從韓國瑜任市長後才開始。

路平部分，韓市府在副市長李四川要求下，的確有採用鋪路新工法，但未來仍需受檢驗，因為高雄市重車數量居全國之冠，每天輾壓下，道路壽命也受到影響。

以韓粉最愛炫耀的中山、沿海路路平，其實是靠中央前瞻計畫7.5億元的補助，從107年開始施工，到109年完成，否則以高雄市每年頂多7、8億的道路重鋪經費，何時能全段完成重鋪？還是未定之天。

批踢踢網友也留言說：「路平燈亮水溝通，被當成主要政績大吹特吹，真是史上笑話」、「每次下大雨，就把泥沙垃圾衝進水溝裡了，還敢說前朝都沒在清水溝？」「維護性的政策，拿來當政績說嘴，還滿奇怪的」。

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