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扯貪污除罪化酸邁邁、花媽 羅智強被網友打腫臉

羅智強（見圖）14日在臉書發文諷刺，「邁邁當上高雄市長後，可不可以跟陳菊前市長，每年固定舉辦雙陳論壇，討論貪污除罪化。」（資料照）

羅智強（見圖）14日在臉書發文諷刺，「邁邁當上高雄市長後，可不可以跟陳菊前市長，每年固定舉辦雙陳論壇，討論貪污除罪化。」（資料照）

2020-06-15 01:03:06

〔即時新聞／綜合報導〕身兼國民黨革命實踐研究院院長的台北市議員羅智強14日在臉書發文，諷刺「邁邁（陳其邁）當上高雄市長後，可不可以跟陳菊前市長，舉辦雙陳論壇討論『貪污除罪化』。」該言論一出隨即遭網友砲轟，還有粉專製圖打臉「貪污一直是國民黨的強項，羅智強應該勸國民黨全員支持貪污除罪化才對」。

高雄市長補選將於8月15日投票，可望代表民進黨競逐補選的行政院副院長陳其邁也鬆口表示，假如黨內程序完成後，希望有機會把心力奉獻給故鄉。但陳其邁的高人氣，也被藍營視為眼中釘。

羅智強就在臉書發文諷刺：「建議邁邁當上高雄市長後，可不可以跟陳菊前市長，每年固定舉辦雙陳論壇討論貪污除罪化，在台灣，貪污竟然還有罪，實在太可恥了。

羅智強這番話也引發網友批評，紛紛留言「支持邁帥花媽提告」、「歷年來，國民黨內貪污的，很多早就遠逃海外或中國，國民黨內會不知道那些人的動向嗎？」、「現在kmt只能靠抹黑來搏眼球了」、「那國民黨可能就數不清不楚」、「國民黨又在玩三人話虎，眾口鑠金的伎倆」、「小強你又出來蹭熱度啊！貪污是你的黨的強項餒！」。

臉書粉專「峰狂打臉94爽！」也製圖打臉，「貪污一直是國民黨的強項，羅智強應該勸國民黨全員支持貪污除罪化才對」。

羅智強臉書全文：

「峰狂打臉94爽！」臉書全文：

臉書粉專「峰狂打臉94爽！」也製圖打臉，「貪污一直是國民黨的強項，羅智強應該勸國民黨全員支持貪污除罪化才對」。（圖擷取自臉書粉專「峰狂打臉94爽！」）

臉書粉專「峰狂打臉94爽！」也製圖打臉，「貪污一直是國民黨的強項，羅智強應該勸國民黨全員支持貪污除罪化才對」。（圖擷取自臉書粉專「峰狂打臉94爽！」）

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