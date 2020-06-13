凱道遊行人數稀落 韓粉直播主到場也傻眼：人真的不多

凱道現場參與人數一度比警方人數還少，連知名韓粉直播主高鈞鈞（紅帽者）到場也傻眼，直呼「現場人是真的不多」。（圖擷取自YouTube）

2020-06-13 17:27:01

〔即時新聞／綜合報導〕「民主監督聯盟」召集人黃正忠今（13）日以悼念已故高雄市議長許崑源為由，舉辦凱道遊行活動，原預計有2000人參加，但隨著前高雄市長韓國瑜請人勸退、韓粉「杏仁哥」退出，也讓現場參與人數一度比警方人數還少，連知名韓粉直播主高鈞鈞到場也傻眼，直呼「現場人是真的不多」。

民主監督聯盟今下午在凱道舉辦活動，依主辦單位向警方申請流程，活動將從下午2點30分開始，晚間10時結束。活動主辦人黃正忠受訪表示，國民黨到現在不敢站出來，發動黨員為已故高市議長許崑源討公道，怒嗆國民黨毫無作為，「我要宣布退黨，來參選高雄市長補選，我是高雄市民，為許議長爭一口氣」。

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但更讓黃正忠尷尬的是，前往凱道參與遊行的人數少的可憐，原先預估有2000人參加，但根據媒體計算，現場支持者加上工作人員大約100多人，警方則聯合出動350員警分布在周圍維護秩序。

挺韓直播主高鈞鈞下午前往凱道現場開直播，看到現場人數稀稀落落也感到傻眼，直呼「現場人是真的不多」，與現場支持者打招呼、拍照寒暄後，沒多久就離開現場。主辦單位則在2點10分宣稱參與人數已達到500人，更在2點半接近3點時宣布現場突破800人。

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