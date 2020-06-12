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首頁　>　政治

辭官投入補選、不怕韓反悔提訴訟？ 陳其邁暖心回應了

對於是否擔心韓國瑜反悔提出訴訟？陳其邁表示，他相信政治人物的誠信，也期待高雄有一個重新開始的機會。（資料照）

對於是否擔心韓國瑜反悔提出訴訟？陳其邁表示，他相信政治人物的誠信，也期待高雄有一個重新開始的機會。（資料照）

2020-06-12 00:29:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，他表示不會提起任何訴訟，中選會12日將公告罷免結果，依法9月12日前補選，據悉，行政院副院長陳其邁可望在民進黨中常會通過徵召他角逐市長補選後，宣布辭官投入選戰。對於是否擔心韓國瑜反悔提出訴訟？陳其邁表示，他相信政治人物的誠信，也期待高雄有一個重新開始的機會。

中選會12日公告罷免結果後，韓國瑜也將被解除市長職務，行政院也將隨即宣布派任高雄市代理市長，目前傳出由高雄市府參事楊明州出任，高雄市長依法9月12日前補選，據悉，行政院副院長陳其邁可望在17日民進黨中常會通過徵召他角逐市長補選時，宣布辭官投入選戰。

陳其邁11日接受政論節目《鄭知道了》 專訪，主持人鄭弘儀詢問，「你要請辭投入補選，可是如果韓國瑜去提訴訟、罷免無效之訴，很可能就拖到任期不到兩年而不用補選，你如果又辭職了，難道不是一個很大的變數嗎」？

對此，陳其邁回應，他這個人比較單純，自己相信韓國瑜說的是真的，但如果韓國瑜說謊，對他來說會是非常遺憾的一件事。鄭弘儀認為，如果韓國瑜耍了陳其邁也是耍了高雄市民，陳其邁則說，他相信韓國瑜應該有這個智慧，「我想他心中對於高雄仍有些眷戀或期待，也會珍惜他一年多（執政）的時間，雖然過程有很多紛擾，但我相信這個政治人物的誠信」。

陳其邁也強調，期待高雄能夠有一個重新開始的機會。

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