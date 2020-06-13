為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

6黑衣人要求梁文傑向許崑源上香 立委老婆還原當時情況

警方指出，位在台北市承德路的梁文傑（圖右）服務處，10日下午出現6名身穿黑衣的年輕人，要求「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」。對此，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵（圖左）受訪還原當時情況，表示黑衣人僅表明要找梁文傑，「並沒有要把人帶走」。（圖擷取自林楚茵臉書）

警方指出，位在台北市承德路的梁文傑（圖右）服務處，10日下午出現6名身穿黑衣的年輕人，要求「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」。對此，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵（圖左）受訪還原當時情況，表示黑衣人僅表明要找梁文傑，「並沒有要把人帶走」。（圖擷取自林楚茵臉書）

2020-06-13 22:22:20

〔即時新聞／綜合報導〕已故高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，北市議員梁文傑在臉書分享新聞連結，並稱「嚇死人，是有賭很大嗎？」他貼文後沒多久即刪除，並在臉書致歉，沒想到10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指明要找梁文傑到高雄替許崑源上香。對此，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵受訪還原當時情況，表示黑衣人僅表明要找梁文傑，「並沒有要把人帶走」。

本報報導，警方表示，位在台北市承德路的梁文傑服務處，10日下午出現6名身穿黑衣的年輕人，要求「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」。對方表達訴求後隨即離去。

據了解，由於6名黑衣人「態度還算良好」，但還是讓梁的服務處人員感到「稍有驚驚」，向梁文傑回報後，當下並未向台北市警方報案。北市警局事後得知此事，立刻責由大同分局寧夏派出所加強巡邏力度，同時並梁文傑住處進行適當維安保護。

而梁文傑妻子、立委林楚茵接受《ETtoday新聞雲》 訪問時指出，事發當時幾名黑衣人進入服務處後，僅詢問梁文傑本人是否在現場，表示「梁文傑應該到高雄向許崑源上香，並跟家屬及全國人民道歉」，並沒有要把梁帶走的意思，之所以沒有馬上報案，是擔心家中長輩知道後會無法承受。

林楚茵強調，目前警方已經鎖定特定對象，先前在服務處遭撒冥紙後也有加強巡邏，案件由警方持續偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
6黑衣人找上梁文傑服務處 要求去許崑源靈堂致意
2020-06-13 18:46

6黑衣人找上梁文傑服務處 要求去許崑源靈堂致意
誇張！ 退休教授凱道率眾高喊「槍斃蔡英文」 恐已觸法
2020-06-13 18:09

誇張！ 退休教授凱道率眾高喊「槍斃蔡英文」 恐已觸法
藝文特區水岸宅 璟都芳華精華景觀戶

藝文特區水岸宅 璟都芳華精華景觀戶
凱道遊行人數稀落 韓粉直播主到場也傻眼：人真的不多
2020-06-13 17:27

凱道遊行人數稀落 韓粉直播主到場也傻眼：人真的不多
冏！ 凱道遊行號召2000人參加 結果員警一度比抗議人數還多
2020-06-13 17:08

冏！ 凱道遊行號召2000人參加 結果員警一度比抗議人數還多
Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金

Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金
辭官投入補選、不怕韓反悔提訴訟？ 陳其邁暖心回應了
2020-06-12 00:29

辭官投入補選、不怕韓反悔提訴訟？ 陳其邁暖心回應了
號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤
2020-06-10 06:20

號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤
政治今日熱門
2020-06-12 23:11

民眾黨5人小組談藍白合作 王育敏：歡迎支持國民黨候選人

2020-06-12 23:04

恭賀韓國瑜高票當選高雄市民！粉專990份雞排放送完畢

2020-06-13 06:59

韓國瑜解職 新聞局粉專LOGO換回前朝「彩帶高」

2020-06-13 00:16

高雄市府清運「6噸公文」 議員質詢、政風處長也不知

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播