6黑衣人要求梁文傑向許崑源上香 立委老婆還原當時情況

警方指出，位在台北市承德路的梁文傑（圖右）服務處，10日下午出現6名身穿黑衣的年輕人，要求「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」。對此，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵（圖左）受訪還原當時情況，表示黑衣人僅表明要找梁文傑，「並沒有要把人帶走」。（圖擷取自林楚茵臉書）

2020-06-13 22:22:20

〔即時新聞／綜合報導〕已故高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，北市議員梁文傑在臉書分享新聞連結，並稱「嚇死人，是有賭很大嗎？」他貼文後沒多久即刪除，並在臉書致歉，沒想到10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指明要找梁文傑到高雄替許崑源上香。對此，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵受訪還原當時情況，表示黑衣人僅表明要找梁文傑，「並沒有要把人帶走」。

本報報導，警方表示，位在台北市承德路的梁文傑服務處，10日下午出現6名身穿黑衣的年輕人，要求「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」。對方表達訴求後隨即離去。

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據了解，由於6名黑衣人「態度還算良好」，但還是讓梁的服務處人員感到「稍有驚驚」，向梁文傑回報後，當下並未向台北市警方報案。北市警局事後得知此事，立刻責由大同分局寧夏派出所加強巡邏力度，同時並梁文傑住處進行適當維安保護。

而梁文傑妻子、立委林楚茵接受《ETtoday新聞雲》 訪問時指出，事發當時幾名黑衣人進入服務處後，僅詢問梁文傑本人是否在現場，表示「梁文傑應該到高雄向許崑源上香，並跟家屬及全國人民道歉」，並沒有要把梁帶走的意思，之所以沒有馬上報案，是擔心家中長輩知道後會無法承受。

林楚茵強調，目前警方已經鎖定特定對象，先前在服務處遭撒冥紙後也有加強巡邏，案件由警方持續偵辦中。

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