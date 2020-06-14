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高市長補選傳拒披掛上陣 國民黨立委吳怡玎：誰說我不參加的？

國民黨不分區立委吳怡玎強調，高雄市長補選最重要的是怎麼團結地方，中央覺得是好策略推出最適當的人選，這場補選沒有什麼個人，就是展現國民黨的團結。（記者陳志曲攝）

國民黨不分區立委吳怡玎強調，高雄市長補選最重要的是怎麼團結地方，中央覺得是好策略推出最適當的人選，這場補選沒有什麼個人，就是展現國民黨的團結。（記者陳志曲攝）

2020-06-14 16:58:22

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長補選8月15日舉行，被點名出戰高雄市長補選的國民黨不分區立委吳怡玎今表示，個人意願不重要，重要的是國民黨要團結，而對於外傳拒絕黨中央徵召參選高雄市長補選，吳反問：「誰跟你說我不參加的？」但她強調，不會在黨中央做任何決定前表達個人意見。

國民黨多位民代今在國民黨中央召開記者會，號召藍營共同承擔高雄市長補選，被國民黨中央鎖定參與補選的的吳怡玎也出席。對於是否願承擔？吳表示，國民黨在高雄不缺優秀人才，重要的是團結勝利，不管推出的人選是誰都全力支持，自己的意願不重要，最重要是高雄人民的福利。

吳怡玎會後受訪時強調，現在個人意願不是最重要的事，最重要的是怎麼團結地方，中央覺得是好策略推出最適當的人選，這場補選沒有什麼個人，就是展現國民黨的團結，讓高雄人知道國民黨沒有放棄高雄。

媒體則追問，為什麼不參加補選？吳怡玎則反問：「誰跟你說我不參加的？」她強調，在黨中央或地方黨部做任何決定之前，她不想表達任何個人意見破壞團結，現在最重要是團結。

對於外界評估要提「奇兵」的說法，吳怡玎則說，「奇兵」是突然出來的，但她好像是被點名很久了﹔因為她戶籍在高雄，又身為不分區立委，被點名也不意外，她是平常心。

吳怡玎強調，對於如何產出人選，她沒有什麼意見，對於政治運作也沒有那麼熟悉，如何產出人選，相信黨中央跟地方會一起協調，她不方便自己表達個人意見，很多事情應該自己家裡的人先談好，再對外公開。

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