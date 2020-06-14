高市長補選戰 國民黨李雅靜、曾尹儷爭取提名

高雄市長補選戰起跑，市議員李雅靜、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷表態爭取國民黨提名。（記者陳文嬋攝、資料照）

2020-06-14 05:30:00

〔記者陳文嬋、王榮祥、施曉光／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被罷免解職，八月十五日將補選。國民黨高雄市議員李雅靜昨宣布參選，指國民黨在高雄氣勢低迷之際，她義無反顧承擔使命，將帶職參選；而曾輔選黃俊英、楊秋興競逐市長的高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷，也表態將爭取國民黨提名。

被點名熱門人選低調

不過，其他被點名的熱門人選，高市議員黃紹庭、黃柏霖、蔡金晏仍保持低調；傳被黨部積極遊說的不分區立委吳怡玎則表示由黨部處理；被視為人選之一的高市議員黃香菽則說她沒被徵詢過，也沒意願。

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對於黨內有人自動請纓，國民黨中央表示，黨中央廣泛徵詢可能人選意願，持續聽取地方人士建議，任何優秀在地人選都是可能選項，通盤考量後就會決定最適人選。由於補選時間倉促，國民黨十七日中常會將通過由組發會提報的高雄市長補選徵召辦法，授權黨主席江啟臣直接徵召人選。

曾尹儷 兩度輔選藍營

公開表態爭取提名的曾尹儷，早期在高雄市都市發展基金會參與公共事務，二○○六年擔任國民黨高雄市長參選人黃俊英的國際媒體部主任，二○一○年擔任前高雄縣長楊秋興參選高雄市長的發言人，對於公共事務和政治並不陌生。

李雅靜 連任三屆議員

李雅靜則是在地高雄人，中山大學環境工程研究所博士，已擔任三屆鳳山區選出的市議員，她前晚參加已故議長許崑源追思會後，親自向國民黨主席江啟臣、前市長韓國瑜報告決定參選，兩人向她表示「加油」。李雅靜昨由議會黨團總召曾俊傑等人陪同，宣布代表國民黨參加市長補選，她說，國民黨正處於低迷狀態，中生代的她沒有閃躲的權利。

李雅靜指出，她主打從政首重廉潔，兩千年首次政黨輪替，台灣人民給民進黨機會，但前總統陳水扁及家人涉多起弊案遭判刑定讞。她並點名當時的總統府副秘書長陳哲男，也就是行政院副院長陳其邁的父親，也涉入司法黃牛案，被依貪污治罪條例判刑確定。

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