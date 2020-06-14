補選戰起跑 陳其邁走訪高雄基層

行政院副院長陳其邁昨走訪高雄內門，關切火鶴花產銷價格及生產狀況。（圖取自陳其邁臉書）

2020-06-14 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長補選將在八月十五日投票，即將代表民進黨出征的行政院副院長陳其邁，利用週末假日回高雄會見地方人士，昨並到內門挺農民，關心火鶴花產銷情況，今天也將與另一批民進黨高雄市議員會面，了解市民關切的問題與需求，聚焦於接任副閣揆一年多來力推的橋頭科學園區、捷運黃線、大林蒲遷村等高雄重大建設，並傾聽各界對高雄未來發展的意見。

訪內門花農 關切火鶴產銷

陳其邁昨在民進黨立委邱議瑩等人陪同下，到內門關心火鶴花產銷價格及生產狀況。他在臉書表示，內門以青灰岩的惡地地形聞名，但當地農民辛苦克服環境條件，種出超漂亮的火鶴花，外銷日本等國。他還說，疫情趨緩，防疫新生活逐漸開始，出外踏青兼支持農民，一舉數得。

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由於前高雄市長韓國瑜這次遭罷免成功，年輕人出來投票被視為一大關鍵，綠營人士表示，陳其邁未來補選致勝關鍵是催票，不但要催出綠營的票，更要催出年輕人的票。

陳其邁將在本週三民進黨中常會徵召他投入補選時，辭官展現參選決心。民進黨高雄市黨部主委趙天麟等人為輔選陳其邁，將盤整總統大選時的競選人事架構，再由陳其邁決定是否進行微調，未來待陳的競選總部成立後，市黨部等輔選組織也將與競總進一步整合，發揮最大戰力。

競選人事架構 趙天麟盤整

繼十日會見民進黨年輕一輩的高雄市議員後，陳其邁今天也將會見另一批市議員。據悉，陳其邁高度關切高雄未來的發展，將聚焦去年一月接任副閣揆後，力推的橋頭科學園區、高雄捷運黃線、大林蒲遷村等高雄重大建設及當地民眾關心的問題，期盼落實當初競選高雄市長的承諾，讓高雄產業發展在美中貿易戰變局及後疫情時代，也能因應調整、重新布局再出發。

高雄捷運黃線去年五月已由行政院核定通過可行性評估，並核定補助八百億元協助興建，去年十月核定的大林蒲遷村計畫也正持續進行，行政院去年底也核定橋頭科學園區籌設計畫，在行政院力推橋科籌設的陳其邁，盼橋科加速進行。

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