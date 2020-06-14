宣誓就職 楊明州：「副手者聯盟」鎖緊發條

高市代理市長楊明州要市府團隊上緊發條。（記者王榮祥攝）

2020-06-14 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市代理市長楊明州昨宣誓就職，他表示日前高雄人用行動證明一個城市因人民而偉大，再過不久，高雄人會再次用睿智決定城市未來。楊明州也拜託「副手者聯盟」鎖緊發條，在市政工作上超前部署、讓市民有感。

楊明州昨天是由行政院秘書長李孟諺擔任監誓人，在高市府四維行政中心宣誓就職，未來將以四維為主要辦公場所，但鳳山市長室仍會保留，作為開會或市長歇息空間。

請繼續往下閱讀...

恢復八點開晨會 楊：無針對性

楊明州致詞時表示，先前高雄人用行動證明，一個城市因人民而偉大，再過不久，高雄人會再次用睿智決定高雄未來。致詞結尾楊突然表示，以上是人事單位準備的致詞稿，他覺得沒宣讀會對不起他們，引起現場一陣笑聲。

由於高市府的一級單位首長，都已隨韓國瑜解職而下台，昨天出席就職儀式的多是各局處的副首長，楊明州也提醒各單位的副首長目前仍有諸多重要工作，包括防疫、防汛、市容整潔等層面，誠摯拜託與會「副手者」務必鎖緊發條，讓人民有感。

就職典禮結束後，楊明州接受聯訪，針對高市府LOGO前晚換回陳菊時期的「彩帶高」？他說，自己覺得兩個都OK，只是「LOVE高」有著作權限制，僅限新聞局使用，目前新聞局仍與原創者協商，所以先以彩帶高為主。除了恢復以前上午八時開晨會，也將市長室由鳳山行政中心遷回四維行政中心。

前任沒鎖緊？ 楊：一直都很緊

楊明州也宣布恢復往昔上午八點開晨會的做法，被質疑是跟韓市府團隊做區隔？楊明州指出，韓市長任內，自己曾擔任秘書長，對於長官提拔都會感恩，絕對不會有任何針對性；幾十年來他都是八點開晨會，這也是他的習慣，純粹是以事務官的立場，想把這兩個月的工作做好，完全沒有政治考量。

媒體再問他拜託團隊鎖緊發條，是否意味前任沒鎖緊？楊明州秒回說，一直都很緊，只是希望別鬆了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法