高市長補選戰》國民黨設定在地年輕 鎖定吳怡玎

高雄市長補選戰開打，國民黨黨內積極勸進前立委吳光訓之女、不分區立委吳怡玎出征。（資料照）

2020-06-13 05:30:00

吳為不分區立委 前立委吳光訓之女

〔記者陳昀、施曉光、林良昇／台北報導〕高雄市長八月十五日補選，本月廿至廿四日受理候選人登記。國民黨最快下週敲定人選，黨內積極勸進不分區立委吳怡玎，高雄市議員蔡金晏也獲多人推薦。

市議員蔡金晏也獲多人推薦

據指出，國民黨秘書長李乾龍在罷韓投票前曾就補選展開徵詢，依國民黨設定的「在地、年輕」等條件，白派的不分區立委吳怡玎和高雄市議員蔡金晏獲最多人推薦。另前立委林國正、高雄市議員黃柏霖、韓市府財政局長李樑堅、高雄市議會副議長陸淑美之女黃韻涵，以及前議長黃啟川之女、高雄市議員黃香菽等人也被點名。

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盼下週三中常會通過徵召人選

黨務高層表示，為了儘快展開佈局，希望下週五前確定徵召人選，快的話，盼在下週三中常會能通過徵召人選。

知情人士說，前立委吳光訓之女吳怡玎學經歷俱佳，也有不分區立委的身分，被視為主要對象，六月六日當晚，黨高層就積極勸進，但吳本人無意願，其家族也認為吳才剛當立委，政治經歷不足。吳前天則在黨團的專業經驗分享座談會上說，標準答案是「由黨中央決定」。

地方人士表示，過去十年來國民黨在高雄都是提名「空降」人選，對基層深耕的黨員不公平，加上吳怡玎資歷尚淺，未必能應對來勢洶洶的民進黨。

高市副議長陸淑美將扶正

不過，黨務高層表示，因補選時程很近，最好提出讓人耳目一新的人選，吳怡玎年輕、專業，沒有從政包袱，只要充分展現專業並持續深耕，就算這次未能勝選，也會是下屆市長的優異人選。

另有參與決策的黨內高層說，黨中央的任務還有議長選舉，規劃由副議長陸淑美扶正，副議長人選則在第二階段協調。

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