高市長補選戰》民進黨啟動選戰模式 力拱陳其邁

高雄市長補選將在八月十五日投票，行政院副院長陳其邁將在下週三辭官，展現參選決心。（資料照）

2020-06-13 05:30:00

陳下週三辭副閣揆 展現參選決心

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會昨發布高雄市長補選的選舉公告，將在八月十五日舉行投票，由於補選日期比外界預期的更早，有利於將代表民進黨補選出征、目前聲勢最高的行政院副院長陳其邁部署選戰，陳其邁將在下週三民進黨徵召他參選時辭官展現參選決心，高雄市黨部昨日起也立刻轉為選戰模式，要為陳其邁聚焦市政能量。

高市黨部：為陳聚焦市政能量

面對國民黨抨擊補選投票提前是執政黨急於拱陳其邁上路，行政院發言人丁怡銘表示，中選會是獨立機關，尊重中選會對選舉時程的安排，相信中選會在辦理選務上有其專業判斷。

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黨政人士表示，不必在補選日期上做文章，陳其邁目前是高雄市長補選當選呼聲最高的人選，即使補選在九月份舉行，也不會改變這個趨勢，在野黨依然面臨難以尋覓能與陳其邁匹敵的強棒。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，依規定補選在三個月內舉行即可，中選會敲定八月十五日投票，沒有於法不合；其次，考量八、九月份是颱風季節，若颱風在九月來襲，補選日期恐難延後。

九月上任 有時間思考預算是否重編

趙天麟也說，九月份是高雄市議會的預算審查會期，由於韓國瑜任內已編妥市府的預算，未來新市長上任後預算很可能要面臨重編的問題，八月十五日市長補選，新市長九月初上任將來得及思考預算是否重編。

趙天麟：補選戰 政治攻防愈少愈好

趙天麟表示，未來補選將聚焦向市民展現企圖心，且要加速讓市政上軌道，政治攻防愈少愈好，會聚焦在市政，包括輕軌、科學園區等等，展現即戰力。組織方面，將採區塊作戰，並針對高雄市十一個議員選舉區派出組織專員，與陳其邁未來的競選組織結合輔選。

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