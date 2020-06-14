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國防院：中國以灰色衝突蠶食對手 受害國反制不及

國防院先進科技與作戰概念研究所長歐錫富（左）表示，灰色地帶不訴諸直接和相當的動用武力，混合戰略的一些手段不適用在灰色地帶，尤其是核武或傳統武器。（資料照）

國防院先進科技與作戰概念研究所長歐錫富（左）表示，灰色地帶不訴諸直接和相當的動用武力，混合戰略的一些手段不適用在灰色地帶，尤其是核武或傳統武器。（資料照）

2020-06-14 17:36:00

〔中央社〕「灰色衝突」是台灣面對中國的新挑戰。國防院表示，中國手段包括經濟、資訊及準軍事等手段，改變政治與戰爭本質，以小口蠶食對手非重要利益，等到受害國想積極反制為時已晚。

國防部智庫、國防安全研究院日前示警，指「灰色衝突」（grey zone conflicts）是國安新挑戰，指的是「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用」，攻擊方讓被攻擊者難以決定以軍事或警察力量回應，藉此延長決策時間，但無論是決策延遲、做出誤判，都可能是敵方目的。

國防院日前發布「灰色地帶衝突特輯」，深入解析灰色衝突的定義。前言指出，灰帶衝突的手段主要包含經濟、資訊攻擊及「準軍事」（quasi- military）等手段，藉由對手內部壓力改變政策現狀，更可轉為顛覆工具，透過網路、手機快速傳播，正改變政治與戰爭本質，結合資訊流操作，混雜宣傳、辯論、圖像與敘事方式，對標的國的決策造成時間及輿論壓力。

其中，以準軍事行動更具脅迫性、時間壓力，且更為民眾關注，因此成為特定國家傳達政治意志或宣傳的工具。值得注意的案例是，中共由於威權體制與戰略文化，對「硬實力」運作更為倚賴，近年中共強調的「軟實力」或「銳實力」，則是戰略輔助角色，北京藉由此「三力」穿插運用，企圖改變國際現狀，但產生的政治後座力也隨著後疫情時代擴散。

國防院先進科技與作戰概念研究所長歐錫富表示，灰色地帶是指戰爭（黑色）與和平（白色）間的問題，在灰色地帶戰略的執行上，主要在避免跨越戰爭門檻，包括代理人戰爭、地下軍事行動或類軍事行動。

歐錫富指出，灰色地帶戰略與混合戰略不同，混合戰略結合核武、傳統武器及其他非傳統手段；灰色地帶不訴諸直接和相當的動用武力，混合戰略的一些手段不適用在灰色地帶，尤其是核武或傳統武器。

另外，灰色地帶戰略意在避免跨越戰爭門檻，其特點包括「不對稱性」（asymmetry），相對利益與相對力量是國際現實，利益與力量不對稱使得各國對於目標的競逐與算計呈現不對稱性；另一特點為「模糊性」（ambiguity），灰色地帶對於衝突本質、法律與政治聲明合法性等充滿模糊性，甚至使用不實資訊或欺騙，降低對手將衝突升高為傳統戰爭的可能性。

歐錫富強調，灰色地帶以小口蠶食或蝸牛慢走方式，侵蝕對手非重要利益，起初受害國覺得不痛不癢、不以為意，等到累積戰果足以改變戰略對比時，受害國要積極反制已為時已晚。

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