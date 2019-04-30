大選在即 國防院副執行長：嚴密應對中國「混合式」戰略

2019-04-30 17:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國2020年總統、立委大選將進入白熱化階段，但面對中國持續加大的文攻武嚇力道，國防安全研究院副執行長歐錫富今日表示，他研判，中國對台的實際作為，可能在未來更「精緻化」，透過「三戰」與經濟、外交作為，對台採取「混合式」戰略，而軍事可能僅為其中一小部分。因應未來更複雜的環境，台灣須嚴密應對。

國防安全研究院今日舉行成立一週年活動，對於大選在即，中國可能的作為，歐錫富在國防院記者會中指出，中國可能採取更精緻化作為，藉由「輿論戰、法律戰、心理戰」等「三戰」，以及經濟手段、孤立台灣國際空間等外交作為，以混合式戰略對我造成影響，而軍事只是其中一部分。因應未來更複雜的環境，台灣須嚴密應對。

國防院董事長馮世寬也提及，國防院在這一年內，接待19國代表、媒體、智庫等做各種形式的研討，但他很驚訝，這些來賓來自歐洲、美洲、亞洲等不同區域，卻都最重視台海安全。當北韓領導人金正恩和美國總統川普見面時，東歐來的媒體對此關切度，還不如台海兩岸軍事間的衝突，因此，台海和平、安定都受世界矚目，也是繁榮發展的依據。

馮世寬也表示，台海的安定、和平，是我們所處地區最重要任務，這不只是台灣單方面須負之責，「對岸也要負這個責任」。

國防院戰略政策研究代理所長陳亮智認為，根據以往總統大選紀錄，解放軍在大選旺季對台武力展示會增加，但也往往帶來反效果，因此可持續觀察。而中國也應記取經驗，假如軍事行動對台產生反效果，是否讓我國選舉不受共軍武力影響平順進行，都值得中國方面思考。

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