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首頁　>　政治

唐鳳衰躺槍！ 開發「美玉姨」監控LINE？ 韓粉長輩讓他無言

行政院數位政委唐鳳。（資料照）

行政院數位政委唐鳳。（資料照）

2020-06-14 00:25:38

〔即時新聞／綜合報導〕LINE機器人帳號「美玉姨」擁有即時闢謠的功能，獲得許多網友的青睞，卻有網友在臉書社團發文表示，家裡韓粉長輩傳訊息警告，「美玉姨」是由行政院數位政委唐鳳研發，會監控民眾在LINE群組的對話與訊息，讓他感嘆韓粉長輩「只選擇自己想要相信的」。

一名網友投稿到臉書社團「韓粉父母無助會」表示，韓粉長輩傳給他的訊息寫著：「有關（美玉姨）它不是網路防詐騙的機器，它是（唐鳳）開發侵入網路，千萬不能加入，另（美玉姨）是在監控我們群組的對話及訊息請大家小心，這是已查到的正確資訊，請小心」。

該網友表示，自己沒有加入長輩群組，也沒有關心類似新聞，因此一開始還不知道「美玉姨」是什麼，決定調查看看後發現，類似的傳言從2019年就開始流傳，有新聞說是香港工程師寫的闢謠AI，同時也是去年開始有類似「美玉姨會盜取個資，不要加她」這種謠言。

該網友無奈地說，「闢謠反被謠言誤，只要反指控告訴你真相的都是假的就可以輕易上鉤。」也感嘆韓粉長輩們「不是不想弄清楚事實，而是只選擇自己想要相信的，裝睡的人永遠叫不醒。」

文章曝光引發網友熱議，紛紛留言「唐鳳根本躺槍欸笑死」、「唐鳳在韓粉的心中就是無所不能的存在」、「查證沒那麼困難，可惜那一群人只願意相信自己想相信的，而不願意知道真相」、「唐鳳如果能做到這種事，就不會讓韓粉傳垃圾話」。

據了解，「美玉姨」自上線後即風波不斷，先前也有人批評美玉姨是打壓思想的機器，甚至可能成為全世界最大的恐怖份子，不過美玉姨的開發者「Carol Hsu」則澄清，美玉姨只會使用線索去找訊息及回應，而非像真人一樣「閱讀」訊息內容，同時也沒有把使用者的資料存下來。

一名網友投稿到臉書社團「韓粉父母無助會」表示，家中韓粉長輩傳來一段訊息，警告大家闢謠機器人「美玉姨」是由數位政委唐鳳研發，會監控民眾在群組的對話及訊息，讓他感嘆韓粉長輩「只選擇自己想要相信的」。（圖擷取自臉書社團「韓粉父母無助會」）

一名網友投稿到臉書社團「韓粉父母無助會」表示，家中韓粉長輩傳來一段訊息，警告大家闢謠機器人「美玉姨」是由數位政委唐鳳研發，會監控民眾在群組的對話及訊息，讓他感嘆韓粉長輩「只選擇自己想要相信的」。（圖擷取自臉書社團「韓粉父母無助會」）

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