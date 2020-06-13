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呱吉爆有人給40萬帶風向 黃國昌：恐適得其反

網紅「呱吉」、台北市議員邱威傑日前爆料，指有匿名公關公司要砸40萬元，請他拍攝影片反對前時代力量立委黃國昌擔任大同公司獨立董事。黃國昌表示，不管背後的影武者是誰，在媒體或網路上做這樣的操作只會適得其反。 （記者賴筱桐攝）

網紅「呱吉」、台北市議員邱威傑日前爆料，指有匿名公關公司要砸40萬元，請他拍攝影片反對前時代力量立委黃國昌擔任大同公司獨立董事。黃國昌表示，不管背後的影武者是誰，在媒體或網路上做這樣的操作只會適得其反。 （記者賴筱桐攝）

2020-06-13 13:27:04

［記者賴筱桐／新北報導］網紅「呱吉」、台北市議員邱威傑日前爆料，指有匿名公關公司要砸40萬元，請他拍攝影片反對前時代力量立委黃國昌擔任大同公司獨立董事，試圖帶風向。對此，黃國昌今天表示，不管背後的影武者是誰，在媒體或網路上做這樣的操作只會適得其反。

黃國昌今天出席時代力量新北市黨部與立委王婉諭聯合服務處開幕茶會受訪表示，呱吉很坦蕩，兩週前已私訊告知他此事，他知道呱吉不是會拿錢辦事的人，不管背後的影武者是誰，針對公司治理或改革議題，應該認真討論該公司面臨的問題，以及需要什麼樣的獨立董事，才可以幫小股東爭取權益，在媒體或網路上做這樣的操作，只會適得其反。

黃國昌還說，上週突然有大量的人工帳號跑去出征其他立委的臉書，反對他擔任大同公司的獨立董事，他質疑這樣的操作拙劣且離譜，如果此事和他有關，機器人帳號應該到他的臉書留言，結果卻跑去其他立委臉書洗版面，非常荒謬。

黃國昌認為，台灣的公共政策論述應該更深化、成熟，而不是流於浮面、帶風向的網軍操作，這只會讓公共政策的討論更淺碟化。

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