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首頁　>　政治

網酸葉匡時沒交接就回台北？鄭照新：12日已無市府主管身份

前高市副市長葉匡時昨天搭高鐵回台北。（記者王榮祥翻攝）

前高市副市長葉匡時昨天搭高鐵回台北。（記者王榮祥翻攝）

2020-06-13 11:10:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市副市長葉匡時12日搭高鐵回台北，由於高雄市長今天才交接、引發外界質疑；前高市新聞局長鄭照新說明，韓市府團隊12日已全解職，必須離開市府，且無市府主管身份，呼籲各界不要混淆。

高市代理市長由現任高市府參事楊明州出任，今（13日）上午10點正式交接，不過前副市長葉匡時先於昨（12日）天搭高鐵回到台北，引發網友質疑。

葉匡時昨（12日）中午在臉書貼出自己搭乘高鐵的自拍照，他坐在座位上，餐桌還擺著1杯咖啡，在貼文中寫道：「回台北的高鐵上，拿下口罩喝咖啡，享受苦澀且酸的回甘。」並對鏡頭露出一抹淺淺的微笑，該貼文獲得逾8000個按讚數，還有1644則留言與771次分享，不少支持者留言：「辛苦了」、「有你真好」、「休息一下再繼續出發」。

但也有網友質疑「表訂明天才交接，怎麼今天就跑了？」、「可以沒有交接嗎？很好奇是否有法令規範！」、「別怪葉副了，就沒做什麼事，是要交接啥？」、「永遠別再相信中國國民黨」、「還好意思自詡最優秀團隊。」

前高市新聞局長鄭照新澄清，依照法律規定，包括韓國瑜市長在內全體市府政務官團隊，在12日已全部解職，必須離開市府，已無市府主管身份，故無交接之問題，留與代理文官體系運作，由代理人選直接宣示就職，不可與定期選舉前後任交接之模式相提並論，請社會大眾切勿混淆。

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