批中選會「忠犬會」 國民黨團：補選壓縮在野黨準備時間

中選會今天張貼高雄市長韓國瑜罷免案結果公告，同時一併公告補選投票於8月15日上午8點至下午4點舉行。（記者劉信德攝）

2020-06-12 18:27:30

〔記者陳昀／台北報導〕中選會今天公告8月15日補選高雄市長。立法院國民黨團發新聞稿批評中選會是民進黨的「忠犬會」，補選時程壓縮在野黨準備時間，明顯為了護航民進黨候選人直攻高雄市長大位，已然成為「助邁國家隊」。

國民黨團批評，補選時程原本有3個月時間，中選會卻刻意提前1個月，明顯是為了民進黨候選人量身訂做，護航陳其邁直攻高雄市長大位，壓縮在野黨準備時間，完全私心自用，中選會已經變成「助邁國家隊」，若因中選會所稱「選務量能」及「疫情狀況」等理由，應該延長補選時程才對，檯面上的說法過於牽強讓人無法接受。

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國民黨團質疑，中選會企圖壓縮在野黨準備宣傳、壓縮、提出政見的時間，短短2個月，沒有國家資源的在野黨候選人如何有時間宣傳政見、讓高雄市民認識？選民又怎麼有時間檢視候選人政見主張，選賢與能？

國民黨團痛批，高雄市長補選不該倉促進行，中選會為了當民進黨的「忠犬」，壓縮在野黨準備時間，也壓縮高雄市民選擇的空間，讓陳其邁以外的候選人「來不及準備，比賽就結束了」，中選會已完全喪失獨立機關應有的客觀中立，公然成為民進黨的「助邁國家隊」。

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