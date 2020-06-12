為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

批中選會「忠犬會」 國民黨團：補選壓縮在野黨準備時間

中選會今天張貼高雄市長韓國瑜罷免案結果公告，同時一併公告補選投票於8月15日上午8點至下午4點舉行。（記者劉信德攝）

中選會今天張貼高雄市長韓國瑜罷免案結果公告，同時一併公告補選投票於8月15日上午8點至下午4點舉行。（記者劉信德攝）

2020-06-12 18:27:30

〔記者陳昀／台北報導〕中選會今天公告8月15日補選高雄市長。立法院國民黨團發新聞稿批評中選會是民進黨的「忠犬會」，補選時程壓縮在野黨準備時間，明顯為了護航民進黨候選人直攻高雄市長大位，已然成為「助邁國家隊」。

國民黨團批評，補選時程原本有3個月時間，中選會卻刻意提前1個月，明顯是為了民進黨候選人量身訂做，護航陳其邁直攻高雄市長大位，壓縮在野黨準備時間，完全私心自用，中選會已經變成「助邁國家隊」，若因中選會所稱「選務量能」及「疫情狀況」等理由，應該延長補選時程才對，檯面上的說法過於牽強讓人無法接受。

國民黨團質疑，中選會企圖壓縮在野黨準備宣傳、壓縮、提出政見的時間，短短2個月，沒有國家資源的在野黨候選人如何有時間宣傳政見、讓高雄市民認識？選民又怎麼有時間檢視候選人政見主張，選賢與能？

國民黨團痛批，高雄市長補選不該倉促進行，中選會為了當民進黨的「忠犬」，壓縮在野黨準備時間，也壓縮高雄市民選擇的空間，讓陳其邁以外的候選人「來不及準備，比賽就結束了」，中選會已完全喪失獨立機關應有的客觀中立，公然成為民進黨的「助邁國家隊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄市長補選「藍白合」？徐巧芯PO文不支持
2020-06-12 17:46

高雄市長補選「藍白合」？徐巧芯PO文不支持
高市8/15就補選遭質疑偏袒陳其邁 政院：尊重中選會專業考量
2020-06-12 17:18

高市8/15就補選遭質疑偏袒陳其邁 政院：尊重中選會專業考量
富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市場

富蘭克林15檔基金0手續費 帶您反攻市場
最快下週徵召高市長補選人選 國民黨積極勸進吳怡玎
2020-06-12 17:13

最快下週徵召高市長補選人選 國民黨積極勸進吳怡玎
質疑高雄市長補選壓縮時間 國民黨批中選會「補選國家隊」
2020-06-12 16:58

質疑高雄市長補選壓縮時間 國民黨批中選會「補選國家隊」
介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

高雄市長補選8/15舉行 本月20至24日受理候選人登記
2020-06-12 15:25

高雄市長補選8/15舉行 本月20至24日受理候選人登記
高雄市長補選藍白合？柯文哲：派「5人小組」談判
2020-06-12 11:45

高雄市長補選藍白合？柯文哲：派「5人小組」談判
政治今日熱門
2020-06-11 20:25

罷韓後成一黨專政？ 段宜康批柯P：對中共一黨專政視而不見

2020-06-11 23:47

綠營緩推「禁帶職參選」修法？ 時力：罷免成本高、應入法

2020-06-12 09:23

華映被吃下！黃國昌驚爆：將成為中國國有控股公司

2020-06-11 20:59

「中國從來不會主動欺壓別人」？ 日本網友傻眼嗆爆了

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播