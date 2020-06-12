攻佔行政院改判有罪 魏揚要最高法院開庭辯論

魏揚（左三）不服被判有罪，提起上訴。（記者吳政峰攝）

2020-06-12 16:26:46

〔記者吳政峰／台北報導〕魏揚等人為了抵抗馬政府的服貿案，2014年3月23日號召民眾聲援攻佔行政院的民眾，被高等法院認為觸犯「煽惑他人犯罪」罪，4月28日改判2月徒刑，魏揚等被告律師團不服，提起上訴，12日再赴高等法院，聲請轉成最高法院開庭討論該法是否違憲。

魏揚委託律師團之一的尤伯祥指出，他們強烈確信「煽惑他人犯罪」罪違憲，因為任何人只要認為某一條法令違憲、不公平或不法，號召大家起來進行公民不服從，都有可能被羅織「煽惑他人犯罪」罪名，而面臨遭到制裁的危險。

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尤伯祥表示，因為這條罪名的存在，使得公民不服從的概念，在我們的社會中可能會付出代價，這樣的結果，對於公民不服從來說，是一種成本也是威脅，更可能使得公民不服從的行動在我國無法進行。

他說，該罪帶來的另一種危險是，任何人想要透過集會結社自由訴諸社會，讓大眾得以一起進行制度改革，這種行為也隨時可能被制裁，對台灣的民主跟自由發展都有不利的影響，因此該罪的存在是威權遺緒，在目前民主社會中應該被廢止，或由大法官宣告違憲。

他強調，案子已經上訴，但尚未繫屬最高法院，故12日到高院遞狀，提出上訴理由，另一個重點就是希望最高法院能開庭討論這條規定的違憲姓，如果合議庭認為違憲，請停止審判，聲請大法官會議解釋；若認為合憲，透過辯論過程，外界可以知道法官的想法是什麼，有沒有可能對這樣的規定，做出合憲性的限縮解釋，讓該法在集會結社和言論自由間得到平衡，對台灣產生正向影響。

律師尤伯祥（左四）認為「煽惑他人犯罪」罪違憲。（記者吳政峰攝）

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