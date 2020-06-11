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議員要求全面移除蔣介石銅像 柯文哲：時間到了就會消失

議員要求全面移除公家場地上的蔣介石與蔣經國銅像，台北市長柯文哲回答說，沒事就沒事，何必搞得烏煙瘴氣，時間到了就會解決、消失了。（記者廖振輝攝）

議員要求全面移除公家場地上的蔣介石與蔣經國銅像，台北市長柯文哲回答說，沒事就沒事，何必搞得烏煙瘴氣，時間到了就會解決、消失了。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 17:07:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今天赴台北市議會進行市政總質詢，台北市議員林穎孟要求在今年底前全面移除公園、學校等公家場地上的前總統蔣介石與蔣經國銅像，但台北市長柯文哲不願允諾移除，還反問，「我很久沒遇到這個問題了，怎會又拿出來講？」他甚至說，沒事就沒事，何必搞得烏煙瘴氣，時間到了就會消失了。但林穎孟不斷要求一定要做到，柯文哲才說，需思考、想看看要怎麼解決。

《促進轉型正義條例》第5條，為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治合法性及記取侵害人權事件的歷史教訓，出現於公共建築或場所的紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。

但林穎孟發現，台北市有8座公園、47間國小、32間國高中、1間大學，總計88處公家場地設立蔣中正或蔣經國銅像，她認為，蔣中正、蔣經國過去是酷刑加害者，竟還用銅像的方式崇拜，甚至還說他們是民族偉人、國家救星，她要求政府不應該肯認酷刑等不公不義的價值，應該依法行政移除銅像。

柯文哲先問，處理方式是真的要拆掉嗎？他認為，台灣最大的問題是法令訂在那邊不用執行，中華民國訂在那邊的法律不執行的一大堆。林穎孟說，柯市長過去強調依法行政，為何這個就不執行？她要求今年應完成全面移除。

柯文哲回答說，很久沒遇到這個問題，怎會又拿出來講？會回去研究要怎麼處理，但沒事就沒事，何必搞得烏煙瘴氣，時間到了就會解決、消失了。

林穎孟說，不可能自己消失，必須要北市府移除才會消失，希望能一週內提供評估報告，並在今年底前完成移除銅像。柯文哲則回，出了道難題，他需要想一下。

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