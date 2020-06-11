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首頁　>　政治

民調吊車尾 柯文哲笑呵呵：我是最有進步空間的人

台北市長柯文哲（右）出席台北市與屏東縣交流活動，屏東縣長潘孟安（左）致贈柯釣魚竿、漁夫帽。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲（右）出席台北市與屏東縣交流活動，屏東縣長潘孟安（左）致贈柯釣魚竿、漁夫帽。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 14:27:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕搶攻疫後商機，台北市長柯文哲今天和民進黨籍屏東縣長潘孟安同台，共推安心旅遊。正好昨天1份最新民調，指柯文哲的施政滿意度又在6都吊車尾，而潘孟安則是16縣市中的資優生，柯文哲受訪呵呵笑說：「很好啊！」現在他是最有進步空間的人，每個人來就學習對方的優點。

全國縣市長本屆任期將滿1年半，台灣世界新聞傳播協會昨公布全國縣市施政滿意度調查，就縣市長滿意度而言，6都之中以新北市長侯友宜拔得頭籌，台北市長柯文哲吊車尾，16縣市則由屏東縣長潘孟安脫穎而出。

潘孟安今天率團隊到北市府，希望藉由跨縣市合作、共同行銷，打造「南北觀光大屏台」，達到「南客北送」、「北客南送」的互惠效果。

會後柯、潘2人一起受訪，由於潘孟安日前才在另1個民調中拿下五星首長的肯定，但柯文哲近日在議會總質詢卻酸指「五星首長也沒有高明，坐牢的坐牢、欠債的欠債」。當被問及是否感受到五星首長的熱情，柯文哲猛誇潘孟安很認真，且吃苦耐勞。

至於因為防疫有成而人氣爆棚的衛福部長陳時中若當市長會拿幾顆星？現在跟潘縣長合作，但針對高雄市長補選戰，早上民眾黨立委蔡壁如接受電台專訪，卻說可以跟藍營合作共推無黨籍？柯文哲都沒有回應，頻頻要媒體以客為尊，今天的堵訪以活動內容為主；若要問政治題，就等下午總質詢請議員幫忙問就好。

眼見柯文哲不斷打哈哈，媒體乾脆把目標轉向潘孟安，詢問潘孟安怎麼看柯文哲日前評論罷韓後的台灣政治局勢，這已經到「一黨專政」的程度？

只見潘孟安四兩撥千金表示，每個人的看法不同都尊重，今天主題還是觀光，他今天跑了北台灣好幾個千萬人口城市，希望在防疫新生活中，大家往前看，以台灣防疫後時期的經濟發展為要。

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