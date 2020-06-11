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批民進黨一黨專政？ 柯文哲：也許用字不夠精確

台北市長柯文哲昨天臉書發文被質疑批評民進黨一黨專政，柯文哲今下午在議會總質詢表示，也許用字不夠精確，但他不是講一黨專政、一黨獨大，他覺得權力意志仍要自制，對權力使用要自制。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲昨天臉書發文被質疑批評民進黨一黨專政，柯文哲今下午在議會總質詢表示，也許用字不夠精確，但他不是講一黨專政、一黨獨大，他覺得權力意志仍要自制，對權力使用要自制。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 16:26:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲近日評論罷韓後局勢，指台灣現在不只一黨獨大，已經到了「一黨專政」的程度，昨天又在臉書上嗆直接點名總統蔡英文，批評這幾年，民進黨完全執政，選前的承諾、人民的期待，如今安在？柯文哲今赴議會進行市政總質詢，台北市議員黃郁芬質疑柯的說法是指台灣和中國一樣一黨獨大？柯文哲回答，中國本來就是一個極權國家，目前是一黨專政，他當然是希望台灣比中國更民主、自由，而不是比爛。

黃郁芬詢問柯文哲昨天的PO文是覺得現在台灣還是一黨專政嗎？柯文哲表示，黨政軍退出媒體是過去民進黨的政治口號，但大家心知肚明，在台灣媒體仍被當作政治工具，也許他用字不夠精確，但他不是講一黨專政、一黨獨大，他覺得權力意志仍要自制，對權力使用要自制。

黃郁芬質疑，柯市長也是政治受難者後代家屬，過去國民黨一黨專政時，市長是否有任何印象，在國民黨一黨專政的時代，有沒有哪位在野黨主席可以批評總統或執政黨，還能夠享受媒體光環的？

柯文哲表示，黃信介，施明德這些人都是。黃郁芬表示，但他們都被起訴了，「現在市長你有被起訴嗎？」柯文哲稱：「不然我怎麼會來當台北市長，我也是被調查局抓去調查的人。」

黃郁芬說，台灣有很多年輕人，聽到一黨專政會聯想到中國，但柯的貼文言下之意是指台灣跟中國一樣嗎？柯文哲則說，中國本來就是一個極權國家，目前是一黨專政，他當然是希望台灣比中國更民主、自由，而不是比爛。

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