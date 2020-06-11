期待黃珊珊2022入主北市？ 柯P：我們給更多人機會學習

台北市長柯文哲11日出席市議會市政總質詢。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 15:33:11

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午於議會市政總質詢被國民黨台北市議員闕枚莎質詢問到，被拱選2022年市長有，國民黨立委蔣萬安、高雄市長韓國瑜、可能代表民眾黨或無黨的副市長黃珊珊、民進黨的陳時中、鄭麗君，有沒有期待黃珊珊？柯文哲回應，「我們給每個人一個機會、給更多人機會來學習」。被問到「這麼對黃珊珊沒信心」？柯文哲回說，「難道她要掛一個正大光明（橫幅）」。

闕枚莎要柯文哲，蔣、韓、黃、陳、鄭選2個較有可能2022入主台北市？柯文哲回說，世事難料，最後還是台北市民決定，但從2016、2018、2020年發現台灣政治版圖變動太快，人家說極端氣候，現在台灣社會面對極端社會；有機會都要慢慢學習。柯說，當年李登輝講過，台北市長政府、高階職務，其實是要全部循序漸進。

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被問及有沒有期待黃珊珊2022接棒入主北市？柯文哲說，「我們給每個人一個機會，認真去學習，我們會給更多人機會來學習」。闕枚莎問「你確定誰」、「你栽培的黃珊珊就坐在現場，怎麼那麼沒有信心？」柯文哲回答說，「不是我跟妳講，難道她掛一個正大光明的橫幅，你有沒有看雍正皇朝、康熙帝國？」柯又說，其實政治是要學習的。

被問及如果2022年屬意人選沒選上，還會在選2024年總統嗎？柯文哲回答說說，人活在世界上往目標前進，有時候順風、逆風，有時候比較困難；每一個在評論柯文哲的，都要記住一件事情，柯騎過一日雙塔，就知道柯是怪胎，一日雙塔要強大的意志力。闕枚莎不想再問柯文哲，以「祝你心想事成」作為結語，還呼籲柯答應編列預算送小學生牛奶。

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