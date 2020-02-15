男子持菜刀「斬首」蔣介石銅像 北市府求償獲賠5萬5

陽明山國家公園的蔣介石銅像，3年前遭主張早日實現轉型正義的68歲獨派人士郭志剛持菜刀等物「斬首」，並噴上「228元凶殺人魔」字樣。（資料照，記者陳恩惠翻攝）

2020-02-15 13:42:18

〔記者楊國文／台北報導〕陽明山國家公園的蔣介石銅像，3年前遭主張早日實現轉型正義的68歲獨派人士郭志剛持菜刀等物「斬首」，並噴上「228元凶殺人魔」字樣，高等法院刑事庭以攜帶兇器竊盜罪判他6月，上訴後，現由高院更審中；民事部份，「物主」北市府將銅像修復後求償，高等法院民事庭今判郭應賠償5萬5千元，全案確定。

判決指出，2017年4月21日凌晨，68歲的台灣國工程隊成員郭志剛持菜刀、鋸子和鎯頭等物，前往北市北投區陽明山公園花鐘廣場，砍斷蔣介石銅像頭部，並噴紅漆寫上「二二八元凶」、「殺人魔」，再捧著斷頭拍照上傳臉書。

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檢警循線查出是獨派團體台灣建國工程隊成員郭志剛犯案，郭志剛到案認罪，聲稱是呼應台南「八田與一」銅像遭砍頭，將用這顆蔣介石的首級，向台灣水利之父八田君獻祭。郭還說，此蔣介石像頭部是台灣重要的歷史文物，想保留作為當天行動藝術的紀念，要帶回家作紀念，當做尿壺使用」，並稱「期待台灣趕快獨立建國，建立二二八事件紀念館後，再損贈出來供展覽」。

北市府對郭男提告，曾求償9萬7650元，後來縮減改為6萬元。

刑事部份，士林地院依攜帶兇器竊盜罪判郭男8月，上訴後，高等法院審理指出，郭男表達對蔣介石生平不滿，而鋸除該銅像頭部，但作法已與立法者透過促進轉型正義條例所欲彰顯的價值違背，無法阻卻違法，已逾越言論自由範疇，觸犯攜帶兇器竊盜罪，經審酌此銅像已被北市府領回修復，此銅像是以特殊青銅焊接打磨、特殊青銅焊接五金、施工架設搬運，需支出6萬元修復，郭雖也表達賠償和解意願，但尚未就金額達成共識，改判郭6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案上訴後，最高法院發回更一審審理中。

民事部份，郭男庭訊主張，砍下蔣介石頭部，不構成犯罪，北市府只是該銅像管理人，並非所有人，未受有損害，且北市府求償金額過高，堅稱「超出行情」，郭舉例說，之前台南烏山頭水庫風景區內的「八田與一」銅像被砍頭，其修復費僅2萬9400元，認為北市府求償不符實際修復行情。

高院審理認為，該銅像是早年日本落合國際獅子會、北市信義國際獅子會共同捐贈，足認銅像是北市府所有，此外，該「八田與一」銅像與蔣中正銅像大小、型態均不同，且依物價水準，台南市修復費用較北市的修復費為低，乃眾所周知，判郭男應賠償5萬5千元，全案確定。

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