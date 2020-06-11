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台灣迷因明高雄發雞排 韓氏宗親加碼送出100份

台灣迷因明天將於高雄中學發放雞排，共990份。（資料照）

台灣迷因明天將於高雄中學發放雞排，共990份。（資料照）

2020-06-11 17:06:39

〔即時新聞／綜合報導〕知名臉書粉專「台灣迷因taiwan meme」6日在高雄罷免投票開票時，發文稱若同意票達89萬票，就要在高雄中學前發雞排，該粉專決定要將「祭品文」兌現，宣布明（12日）在雄中體育館側門發放，另有韓氏宗親加碼送出100份。

「台灣迷因taiwan meme」6日在罷韓開票作業剛開始進行25分鐘後，在臉書發出「祭品文」，內容寫道：「如果能89萬票把韓罷掉，我在高雄中學前面發890份雞排，這數字對高雄人來講非常屌，因為韓國瑜當年就是89萬票上，我能89萬讓你上，也能89萬讓你下，高雄人，衝啊！」

最後，高雄市長罷免案當中的贊成票數，高達驚人的93萬9090票，根據選罷法規定，同意票數多於不同意票數，且達投票人數總數25%以上，即為通過，此次罷免投票，選舉人數229萬9981人，過關門檻票數57萬4996票，實際投票人數96萬9259，投票率42.14%。

台灣迷因10日對此宣布，將於12日（週五）下午5點半，於高雄市立高雄中學體育館側門發放990份雞排，當中有100份為韓氏宗親提供，另外為慶賀當天中選會公告高雄市罷免結果，韓國瑜正式93萬票當選高雄市民，現場另贈送1000張絕版國瑜貼紙，該粉專小編直呼「要是能重來，我們真的重來了！吃雞排！」

台灣迷因臉書全文

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