韓粉跳船潮…繼杏仁哥後、黃正忠：此刻起不是韓粉

民主監督聯盟總召集人黃正忠，今召開記者會表示，他之前是韓粉，但此刻起不是韓粉，是中華民國粉，6月13日凱道的活動依然照常舉行。（記者簡榮豐攝）

2020-06-11 11:36:04

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，先前聲稱將號召百萬韓粉到總統府前抗議的民主監督聯盟總召集人黃正忠被韓切割後，今召開記者會表示，他之前是韓粉，但此刻起不是韓粉，是中華民國粉，6月13日凱道的活動依然照常舉行，之後會鎖定罷免台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委劉世芳、邱議瑩，遍地開花。

因不滿韓國瑜遭到罷免，部分挺韓團體號稱將在6月13日到凱達格蘭大道抗議，連知名的挺韓五虎將「杏仁哥」也響應，但韓陣營定調不提出訴訟後，試圖冷卻抗議行動，也派人致電給發起人黃正忠勸退。

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但挺韓團體並不罷休，今上午仍率約10人在凱道召開記者會，號召群眾穿白衣上街，呼「國之將亡，妖孽叢生，剷除妖魔，人人有責」口號，號召「庶民上凱道，百萬白衫軍」，並宣布要替已故的高雄市議長許崑源討回公道，稱許崑源為「民主烈士」。

對於韓國瑜要他們冷靜沉澱，黃正忠聲稱，整個國家機器包含民進黨動員一些小人到處抹黑他，程序上也進行刁難，所以從今以後「我不是韓粉，我是中華民國派，我是台灣魂」，為中華民國和台灣人民可以粉身碎骨，他也要奉勸韓國瑜，不要拋棄台灣人，要勇敢站出來，不要臨陣脫逃，要硬起來。

黃正忠聲稱，抗議活動一開始不是他發起的，之所以承擔責任是因為看不下去了，雖然韓國瑜跟杏仁哥都有來勸退，但他是一諾千金的人，既然已經申請路權，就絕不退縮。

黃正忠也說，他們也將遍地開花罷免不適任立委，首要目標就是陳柏惟、劉世芳、邱議瑩，也接受各界提出不適任立委人選給他們，一起來罷免。

庶民監督聯盟將於13日凱道舉辦「抗議民主之恥、追悼許崑源議長」活動，活動總召集人黃正忠 （橘色背心者）11日在凱道舉行記者會，說明活動主軸並提出擬罷免的立委名單。（記者簡榮豐攝）

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