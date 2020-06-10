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罷韓票多70萬張？韓粉誤算還罵高雄人：太會生了吧

韓粉公開貼文質疑中選會作弊、灌票，卻被人打臉根本是算錯了。（圖取自臉書）

韓粉公開貼文質疑中選會作弊、灌票，卻被人打臉根本是算錯了。（圖取自臉書）

2020-06-10 21:37:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日被市民以93萬9090票罷免成功，引發廣大韓粉不滿，中選會近期發現，不少韓粉指控灌票。有1名韓粉在臉書「神算」，指稱高雄投票人口多出70萬，直呼「太會生了吧！」被其他網友笑翻。

1名韓粉在臉書指出，韓國瑜選市長時得89萬票、對手陳其邁得74萬票，共計約163萬票；總統大選時，蔡英文得101萬票，韓得61萬票，共計約162萬票；在此次罷免投票中，挺韓票2.7萬票、罷韓票93萬票，未投票有135萬票，共計230.7萬票，韓粉認為，「中選會作弊，灌票」，直呼「多了70萬票，高雄人太會生孩子了吧」。

該名韓粉的言論連藍營支持者也看不下去，點破市長選舉、總統大選的163萬票、162萬票都是有效票數，並沒計入未投票票數，而罷韓的230.7萬是有效票數加上未投票數，這3種數據不能這樣作比較，「這則訊息快下架吧，會被人家笑的」。也有其他網友說「看到不少這種po文，就知道為什麼老是一直輸」。

中選會呼籲，罷免投票已經結束，請勿又捏造或轉傳選務假訊息，捏造及散布、傳遞假訊息者，是要負起法律責任的，輕則觸犯社會秩序維護法予以裁處，重則觸犯刑法及公職人員選舉罷免法而應負起刑事責任。

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