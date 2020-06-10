號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤

2020-06-10 00:48:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日遭到罷免通過，有韓粉發動13日上凱道挺韓活動，挺韓大將「杏仁哥」吳育全9日中午也在臉書號召大家參與，但他9日卻開直播強調，他當天不會到場，「我去的話別人會把我貼政治的『韓粉』標籤」，擔心他參加會「模糊焦點」。

挺韓不遺餘力的「杏仁哥」今天（9日）中午先在臉書號召支持者週六集結凱道「討公道」，他聲稱「台灣不能只有一種聲音，不能有兩套標準。請全台各地有志之士，前往聲援」，籲支持者在週六下午2時30分到總統府前抗議，「如影隨形～遍地開花～替天行道～推翻暴政！假博士滾下台！」希望韓粉勇敢站出來，還韓國瑜公道並追悼許崑源議長。

但9日下午「杏仁哥」卻突然開直播說：「關於613凱道集會，本人無法前去，但尊重民主表現。」他解釋不去的原因：「因為我觀察裡面沒有一個韓粉所發起的，所以我號召，但是若網友們有其他聲音訴求，你們要去，我當然也是支持，但市長尊重市民決定，所以這公道尊重市長，『暫時不討』」。

「杏仁哥」說，6月13日上凱道並不是韓國瑜的意思，他去參加也有些不方便，「我去了有『象徵性』，我去的話別人會把我貼上政治的『韓粉』標籤」，直言他已被貼標籤「就是代表韓粉」、「我就是一個韓粉」，擔心當天去參加活動會模糊焦點。

韓國瑜則在9日晚間於臉書以「感謝．守望」為題發文，表示6月11日是市府團隊在市府上班最後一天，想跟市民朋友好好道個別並致上最深切的謝意。他進一步指出，請當天參與朋友務必一起這樣做，著白色上衣、全程戴口罩儘量靜默、以感謝取代仇恨團結守望高雄，「6月11日15:30，我們鳳山行政中心草地見」！

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