高雄補選戰藍白合破局？ 柯文哲6/11與潘孟安合體推觀光

身兼台灣民眾黨黨主席的台北市長柯文哲（右）對高雄市長補選態度曖昧，下午就傳出明天將和民進黨籍屏東縣長潘孟安（左）合體。圖為2015年5月柯文哲應邀出席在台北舉辦的「屏東黑鮪魚文化觀光季全國記者會」，兩人一起大啖生魚片。（資料照，記者方賓照攝）

2020-06-10 17:32:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長補選戰提前開打！儘管藍營頻頻釋放「藍白合」訊息，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今中午受訪卻態度曖昧地說，高雄市長補選等等會開會討論，「朋友要多、敵人要少」，國民黨現在氣勢受挫，會尋求最大的朋友，這很正常，「但也不是因此我們跟民進黨就不是朋友」。柯文哲明天的行程下午公布，赫見將和民進黨籍屏東縣長潘孟安合體行銷觀光。

對於「柯潘會」選在這敏感時機，台北市副發言人黃瀞瑩表示，因應後疫情時代國內旅遊發展，潘孟安明日將特地北上推廣屏東觀光；她強調，去年柯文哲曾赴屏東縣進行市政交流，面對疫情造成的衝擊，盼藉由此次交流，向台北市民推廣屏東縣的推薦遊程與農特產品。

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其實柯文哲和潘孟安之間的互動頻繁，即便柯文哲曾說「新潮流不倒，台灣不會好」，仍多次到屏東走訪，還以「每個人都有多種身分，那（新潮流）只是其中一種身分而已」替屬於前新潮流系潘孟安緩頰，顯見兩人好交情。

根據市府公布行程，潘孟安預計明天下午一點左右和柯同台，兩人共推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」屏東三鐵旅遊優惠，包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等，同時行銷屏東農特產品。

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