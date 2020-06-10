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首頁　>　政治

高雄市長補選推誰？ 柯文哲笑指柯昱安：他戶籍在高雄

民眾黨主席柯文哲離去前笑笑指了民眾黨副主任柯昱安，說「他戶籍也在高雄」。（記者陳昀攝）

民眾黨主席柯文哲離去前笑笑指了民眾黨副主任柯昱安，說「他戶籍也在高雄」。（記者陳昀攝）

2020-06-10 15:08:03

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜被罷免且解職在即，並已宣布不提相關訴訟。台灣民眾黨中午召開黨政協調會報商討補選事宜，黨主席柯文哲離去前笑笑指了指黨團副主任柯昱安說「他戶籍在高雄」；黨務人士指出，會中盤點柯昱安等設籍高雄的民眾黨員與親民黨籍市議員吳益政參選，也不排除與其他政黨合作，但國民黨若掛黨籍參選，合作空間將非常小。

民眾黨發言人蔡峻維會後受訪指出，會中決議組成「高雄補選工作小組」，成員包含正副秘書長謝立功、陳建璋與立委蔡壁如、張其祿，四人將徵詢可能人選，條件不設限，勁量凝聚力量，不限縮在黨派、性別等議題上，至於是否推人，也還不確定。

蔡峻維表示，民眾黨不抗拒藍白合作，無論是藍白、跨黨派都是考量方向；記者追問若掛國民黨籍，他說，要看是否符合民眾黨的形象和訴求，若人選很好，不同黨派也願意支持，但現在還在徵詢階段，並無確切人選，柯文哲也沒有特別屬意誰。

黨務人士透露，會中先盤點有基本知名度且設籍高雄的民眾黨員，討論到高雄總服務處主委馮啟彥及立法院黨團副主任柯昱安，立委蔡壁如、張其祿則因有現職不考慮；若要與親民黨市議員吳益政合作，希望他加入民眾黨，或至少以無黨籍應戰。

黨務人士表示，先看國民黨怎麼出牌、有沒有合作意願，若要「藍白合」共推人選，希望是以無黨籍推出候選人，若國民黨自推人選想尋求民眾黨支持，但堅持掛國民黨參戰，合作空間將非常非常小。

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