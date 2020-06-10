布局高雄市長補選 民進黨中執會通過徵召辦法

民進黨中執會今通過「民進黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，由民進黨主席、總統蔡英文徵詢可能人選，並授權中常會同意徵召人選，展開人選佈局。（記者羅沛德攝）

2020-06-10 15:49:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過後，面對後續高雄市長補選事宜，民進黨中執會今通過「民進黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，由民進黨主席、總統蔡英文徵詢可能人選，並授權中常會同意徵召人選，展開人選佈局。

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