為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高雄市長補選 蔡英文：對高雄建設和承諾 會納入人選考量

總統蔡英文今於民進黨中執會前受訪表示，只要是好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄和高雄市民都會是贏家。（記者羅沛德攝）

總統蔡英文今於民進黨中執會前受訪表示，只要是好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄和高雄市民都會是贏家。（記者羅沛德攝）

2020-06-10 14:07:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過後，兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中執會前受訪表示，建設高雄是她的承諾，不管誰當市長，一定會建設高雄，「只要是好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄和高雄市民都會是贏家。」她強調，對於高雄建設和承諾，都會納入人選的考量過程。

蔡總統說，選舉和罷免都是人民基本權利，高雄市民這次用民主方式，替自己家鄉做出決定，我們都必須尊重這個決定。更重要的是，這次投票結果對政黨和政治人物來說，我們都應該有所警惕，人民可以賦予我們權力，但他們也可以收回權力。這個國家人民是主人，承擔公職就是要全力以赴。

蔡總統表示，投票已經結束，她希望各方都能理性面對，沉澱心情。她要再次強調，建設高雄市她的承諾，不管誰當市長，我們一定會建設高雄，她不會忘記承諾。只要是好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄和高雄市民都會是贏家。

至於中選會公告罷免案通過後，3個月內將進行高雄市長補選，民進黨將展開人選佈局，行政院副院長陳其邁呼聲高。蔡總統表示，黨會有機制做出決策，她相信對於高雄建設和承諾，都會納入人選的考量過程。

行政院副院長陳其邁今日出席民進黨中執會前表示，對他來說，不管人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，希望故鄉能夠更好。（記者羅沛德攝）

行政院副院長陳其邁今日出席民進黨中執會前表示，對他來說，不管人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，希望故鄉能夠更好。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
時力挺陳其邁參選高市長補選 徐永明：前提是不應「帶職參選」
2020-06-10 13:06

時力挺陳其邁參選高市長補選 徐永明：前提是不應「帶職參選」
高市長補選「藍白拖」戰綠營？ 羅智強：國民黨可找柯文哲協商
2020-06-10 12:43

高市長補選「藍白拖」戰綠營？ 羅智強：國民黨可找柯文哲協商
守護全家人的健康就靠它－鹿茸

守護全家人的健康就靠它－鹿茸
高雄市長補選 侯友宜：國民黨應接受挑戰
2020-06-10 11:10

高雄市長補選 侯友宜：國民黨應接受挑戰
綠委沒人敢挑戰？ 週刊：陳其邁參加補選已獲黨內共識
2020-06-10 09:29

綠委沒人敢挑戰？ 週刊：陳其邁參加補選已獲黨內共識
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
高雄市長誰代理？ 蘇貞昌搶答陳其邁
2020-06-09 16:22

高雄市長誰代理？ 蘇貞昌搶答陳其邁
備戰高雄市長補選 民進黨週三討論徵召辦法
2020-06-08 19:37

備戰高雄市長補選 民進黨週三討論徵召辦法
政治今日熱門
2020-06-09 16:19

自認沒失言 柯Ｐ又補一槍欠債五星市長是陳菊

2020-06-09 19:13

高市議會大會照開 決議追謚許崑源「永遠的榮譽議長」

2020-06-09 14:54

「數位諸葛亮」PO吳崢4人比YA照 網諷：江啟臣是不是虧待你

2020-06-09 14:34

日擬將釣魚台改名 「宜蘭老縣長」游錫堃：擱置爭議共同開發 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播