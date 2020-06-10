高雄市長補選 蔡英文：對高雄建設和承諾 會納入人選考量

總統蔡英文今於民進黨中執會前受訪表示，只要是好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄和高雄市民都會是贏家。（記者羅沛德攝）

2020-06-10 14:07:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過後，兼任民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨中執會前受訪表示，建設高雄是她的承諾，不管誰當市長，一定會建設高雄，「只要是好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄和高雄市民都會是贏家。」她強調，對於高雄建設和承諾，都會納入人選的考量過程。

蔡總統說，選舉和罷免都是人民基本權利，高雄市民這次用民主方式，替自己家鄉做出決定，我們都必須尊重這個決定。更重要的是，這次投票結果對政黨和政治人物來說，我們都應該有所警惕，人民可以賦予我們權力，但他們也可以收回權力。這個國家人民是主人，承擔公職就是要全力以赴。

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蔡總統表示，投票已經結束，她希望各方都能理性面對，沉澱心情。她要再次強調，建設高雄市她的承諾，不管誰當市長，我們一定會建設高雄，她不會忘記承諾。只要是好好建設高雄，讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄和高雄市民都會是贏家。

至於中選會公告罷免案通過後，3個月內將進行高雄市長補選，民進黨將展開人選佈局，行政院副院長陳其邁呼聲高。蔡總統表示，黨會有機制做出決策，她相信對於高雄建設和承諾，都會納入人選的考量過程。

行政院副院長陳其邁今日出席民進黨中執會前表示，對他來說，不管人在哪裡，高雄都是他一生懸命的地方，希望故鄉能夠更好。（記者羅沛德攝）

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