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高雄市長補選 侯友宜：國民黨應接受挑戰

面對高雄市長補選，新北市長侯友宜今天表示，國民黨必須勇於承擔、接受挑戰，不避戰、不畏戰，更不要怯戰，才能爭取再度為高雄市民服務的機會。 （記者賴筱桐攝）

面對高雄市長補選，新北市長侯友宜今天表示，國民黨必須勇於承擔、接受挑戰，不避戰、不畏戰，更不要怯戰，才能爭取再度為高雄市民服務的機會。 （記者賴筱桐攝）

2020-06-10 11:10:53

［記者賴筱桐／新北報導］高雄市長韓國瑜不提罷免無效訴訟，高雄市長補選戰即將開打。新北市長侯友宜今天表示，國民黨必須勇於承擔、接受挑戰，不避戰、不畏戰，更不要怯戰，才能爭取再度為高雄市民服務的機會。

侯友宜今天主持市政會議，媒體詢問對於不分區立委吳怡玎、立委黃昭順的醫生女兒陳菁徽等在地青年可能投入高雄市長補選的看法。

侯友宜指出，國民黨未來如何能夠繼續為高雄市民服務，必須勇於承擔，樂於接受挑戰、全力以赴，不避戰、不畏戰，更不要怯戰。國民黨可以找到年輕、肯幹、有活力，也願意犧牲奉獻、跟所有市民接地氣、連結在一起守護高雄市的人。他相信國民黨內人才濟濟，一定可以找到年輕、肯幹、有活力、接地氣的在地好人才，大家一起努力，這不是一個人的事，而是眾人的事，大家團結全心全力面對，好好地爭取再度為高雄市民服務的機會。

針對國民黨與民眾黨合作的可能性，侯友宜認為，爭取高雄市民的認同，繼續守護高雄的健康安全以及對高雄市未來的耕耘，沒有一個黨有放棄的權利，大家一定要上下一心找出好人才，全力迎戰，讓高雄市的市政得以延續並做得更好，讓高雄市民能夠被看見。

此外，因韓國瑜不提罷免無效訴訟，等同原本有意願的前新北市長朱立倫無法參與補選，外界認為「卡朱」意味濃厚。侯友宜對此表示，國民黨內還有很多優秀人才，大家全力以赴，誰來選他都全力支持，拚戰就有機會為高雄服務。

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