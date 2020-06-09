高雄市長誰代理？ 蘇貞昌搶答陳其邁

蘇貞昌今天下午到國光生技參訪，陳其邁、陳時中都同行。（記者蔡淑媛攝）

2020-06-09 16:22:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，代理市長人選備受囑目，行政院長蘇貞昌今天下午到國光生技參訪，副院長陳其邁同行，蘇貞昌受訪時回應，一旦本週五經中選會審查公布決定去職，會本於高雄市政不空窗及補選需要，行政院會立刻宣布人選，身旁的陳其邁也被問意願，蘇則搶答「這個時候是我回答的時間！」引起現場哄堂大笑，陳也笑而不答，雙方回應態度噯昧。

蘇貞昌表示，行政院尊重高雄市民的罷免決定，但罷免的結果還要經過中選會的審查，預定是這個禮拜五審查，結果會公告，我們也尊重中選會的法定職權。如果到時候依職權審查、公告，市長去職，基於對高雄市民希望市政能夠不要有空窗，並且繼續運作的期待，以及補選的需要，行政院會讓擔任代理的市長人選，不空白的，立刻宣布。

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蘇貞昌強調，代理市長人選是對未來補選需要，來選擇適當代理人選，媒體再問「適當人選今天在場嗎？」蘇貞昌回說，都在審慎思考中，這時有媒體再追問站在蘇身邊陳其邁的意願，只見陳其邁笑而不答，蘇也立刻搶答「這是我的回答時間」，讓現場人士全笑了。

另針對侯友宜指可以推薦朱立倫出來選高雄市長，蘇貞則回應「我都尊重！」

至於被外界點名副擱揆熱門人選的陳時中，今天下午他陪同蘇貞昌參訪國光生技時也被媒體事後追問「有無可能要接副院長」陳時中搖頭笑笑說「要問副院長才會知道啊！」媒體又問如果院長囑意（你）呢？陳時中則再笑笑不再回答。

行政院長蘇貞昌前往國光生技參訪，副院長陳其邁、衛福部長陳時中、國衛院長梁賡義、立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、黃國書、高虹安、楊瓊瓔等人都陪同，視察武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗研發情形。

代理市長人選備受囑目，媒體問完蘇貞昌後，又問陳其邁，蘇搶答「這個時候是我回答的時間！」引起現場哄堂大笑。（記者蔡淑媛攝）

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