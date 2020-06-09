為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高雄市長誰代理？ 蘇貞昌搶答陳其邁

蘇貞昌今天下午到國光生技參訪，陳其邁、陳時中都同行。（記者蔡淑媛攝）

蘇貞昌今天下午到國光生技參訪，陳其邁、陳時中都同行。（記者蔡淑媛攝）

2020-06-09 16:22:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，代理市長人選備受囑目，行政院長蘇貞昌今天下午到國光生技參訪，副院長陳其邁同行，蘇貞昌受訪時回應，一旦本週五經中選會審查公布決定去職，會本於高雄市政不空窗及補選需要，行政院會立刻宣布人選，身旁的陳其邁也被問意願，蘇則搶答「這個時候是我回答的時間！」引起現場哄堂大笑，陳也笑而不答，雙方回應態度噯昧。

蘇貞昌表示，行政院尊重高雄市民的罷免決定，但罷免的結果還要經過中選會的審查，預定是這個禮拜五審查，結果會公告，我們也尊重中選會的法定職權。如果到時候依職權審查、公告，市長去職，基於對高雄市民希望市政能夠不要有空窗，並且繼續運作的期待，以及補選的需要，行政院會讓擔任代理的市長人選，不空白的，立刻宣布。

蘇貞昌強調，代理市長人選是對未來補選需要，來選擇適當代理人選，媒體再問「適當人選今天在場嗎？」蘇貞昌回說，都在審慎思考中，這時有媒體再追問站在蘇身邊陳其邁的意願，只見陳其邁笑而不答，蘇也立刻搶答「這是我的回答時間」，讓現場人士全笑了。

另針對侯友宜指可以推薦朱立倫出來選高雄市長，蘇貞則回應「我都尊重！」

至於被外界點名副擱揆熱門人選的陳時中，今天下午他陪同蘇貞昌參訪國光生技時也被媒體事後追問「有無可能要接副院長」陳時中搖頭笑笑說「要問副院長才會知道啊！」媒體又問如果院長囑意（你）呢？陳時中則再笑笑不再回答。

行政院長蘇貞昌前往國光生技參訪，副院長陳其邁、衛福部長陳時中、國衛院長梁賡義、立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、黃國書、高虹安、楊瓊瓔等人都陪同，視察武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗研發情形。

代理市長人選備受囑目，媒體問完蘇貞昌後，又問陳其邁，蘇搶答「這個時候是我回答的時間！」引起現場哄堂大笑。（記者蔡淑媛攝）

代理市長人選備受囑目，媒體問完蘇貞昌後，又問陳其邁，蘇搶答「這個時候是我回答的時間！」引起現場哄堂大笑。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
最佳高雄市長代理？ 陳其邁：無法評論，有決定會告訴大家
2020-06-09 09:35

最佳高雄市長代理？ 陳其邁：無法評論，有決定會告訴大家
罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長
2020-06-07 20:45

罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長
肺炎流感化　我們能做什麼？

肺炎流感化　我們能做什麼？
榮耀歸台灣、健康歸國民！ 蘇揆︰拚6/7武漢肺炎疫情鬆綁日
2020-05-26 18:44

榮耀歸台灣、健康歸國民！ 蘇揆︰拚6/7武漢肺炎疫情鬆綁日
蘇貞昌拍板內閣名單 陳其邁留任政院副院長
2020-05-18 18:20

蘇貞昌拍板內閣名單 陳其邁留任政院副院長
趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相

趙無極「狂草」巔峰作 台灣首次亮相
政治今日熱門
2020-06-09 16:19

自認沒失言 柯Ｐ又補一槍欠債五星市長是陳菊

2020-06-08 22:35

王美惠與蔡英文玩自拍 討論嘉義市鐵路高架化

2020-06-08 20:47

高市議會藍批綠撕裂社會 韓賜村︰大家都要檢討 影片

2020-06-08 17:56

韓粉包圍王浩宇服務處丟雞蛋 「杏仁哥」被警察帶走 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播