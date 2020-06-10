高市長補選「藍白拖」戰綠營？ 羅智強：國民黨可找柯文哲協商

羅智強強調，國民黨不要濫竽充數推人，不必找重量級人物參選高市長補選，但要推藍營年輕刺客亮點、甚至無黨籍人士，也不要排除「藍白合、藍白拖！」（資料照）

2020-06-10 12:43:30

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨補選下一步為何？國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強上午接受廣播專訪，拋出找台北市長柯文哲「藍白合」都可以。羅智強受訪強調，這前提是，國民黨不要濫竽充數推人，不必找重量級人物參選，但要推藍營年輕刺客亮點、甚至無黨籍人士，也不要排除「藍白合、藍白拖！」

羅智強套用電影「KANO」台詞，說「不要只想著贏，要輸得有尊嚴，國民黨要思考再次失敗，要傳遞什麼訊息給台灣人民」，他保證國民黨補選一定輸，國民黨推人不要濫竽充數，找得到人就以黨推派為主，這樣的人不好找，但不必堅持找重量級政治人物，也許可以找亮點，推名不經傳的刺客；若不推派人選，可對「藍白合推人選」持開放態度。

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羅智強表示，與柯文哲便當會上，他就說自己是國民黨一分子，選舉上希望國民黨勝利，但更高目標是監督制衡執政的民進黨，「誰可以監督就是我理念的朋友」，不是把黨派利益放前面，所以對於公道事，他也幫柯講話，監督執政者是最優先事，不是著眼於政黨利益，出發點著眼於民主，未來策略才正確，犧牲利益沒什麼不可以。

對於外界評價，民進黨當年與柯文哲執政反被民眾黨分食選票？羅智強強調，出發點正確，策略才會正確，政黨本位利益思考下，合作可能會吃虧，但國民黨現在還要計較吃不吃虧嗎？合作應超越政黨利益，思考對台灣人民最好方式，在野黨最重要是要彈性；但此建言需看黨中央決策、民眾黨態度。

羅智強於廣播節目指，補選不要選也是一個選項，但國民黨要努力試著找找看，但若找一些傳統、沒有想像性的，乾脆就不選，要找就要打破框架，找一個名不見經傳、形象不錯、非常年輕、剛滿30歲參選門檻的都可以，國民黨要表現一個態度，提一個無黨籍也可以，找柯文哲藍白合也都可以，要跟民眾黨協商。

雖然民進黨北市議員不滿柯文哲操作「民進黨罷免柯」議題，認為民進黨沒有要罷免柯文哲，但羅智強於廣播節目仍認為，下一個遭殃是柯文哲。

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