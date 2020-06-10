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國民黨高雄市長補選人選難產 藍營議員邱于軒建議不參戰

邱于軒相當力挺韓國瑜。（取自邱于軒臉書）

邱于軒相當力挺韓國瑜。（取自邱于軒臉書）

2020-06-10 09:54:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長補選人選難產，藍營高雄市議員邱于軒開炮說，國民黨在高雄是「派系把持、世襲政治」，她認為「韜光養晦」不參戰，也許是讓國民黨重振旗鼓的機會。

邱于軒強調「不紮根，何以期待沙漠開出玫瑰？」罷韓過後，國民黨馬上面臨高雄市長的補選，提名人選難產，也點破國民黨在高雄經營的困境。

她說，國民黨在高雄是「派系把持、世襲政治」，相較於民進黨的「幕僚世代」，國民黨內年青人在高雄，連獲得提名的機會都很困難，她本人當時提名就差點被做掉。

邱于軒表示，回顧2018年的勝利，除了韓市長的個人特質， 民眾「討厭民進黨的長期執政」，才轉向「支持國民黨」，但國民黨在高雄始終無法接地氣，得民心。

她強調：「面對補選，韜光養晦不參戰，也許是讓我們重振旗鼓的機會」，此時真的需要「神風特攻隊」嗎？不派人不是怯戰，而是謙卑反省，面對高雄市民的選擇。

邱于軒認為，退一步海闊天空，目前國民黨在高雄的局面，是江主席的非戰之罪，與其倉促上戰場，何不省思如何紮根育苗，或協助目前佔多數的議會國民黨團重整戰力、重新團結，做好監督制衡的角色！

她表示，後韓國瑜時期的國民黨，需要步步為營，也許暫時的蹲下，未來才有跳得更高的空間。

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