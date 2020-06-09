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陳其邁恐不會代理高市長 蔡碧仲是黑馬

行政院副院長陳其邁直接投入補選，代理高雄市長可能性大為減低。（記者李欣芳攝）

行政院副院長陳其邁直接投入補選，代理高雄市長可能性大為減低。（記者李欣芳攝）

2020-06-09 20:35:28

〔記者李欣芳／台北報導〕被罷免的高雄市長韓國瑜今天表態不提選舉訴訟，牽動府院對高市代理市長人選的思考，行政院將在本週五中選會公告韓國瑜解職後宣布代理市長，據悉，由於行政院副院長陳其邁將投入市長補選，由他代理市長的可能性已大為減低，不過，知情官員今晚受訪時表示，韓國瑜也曾說過不選總統，其實際動向仍待觀察。

綠營內部包括民進黨立委等菁英，目前對代理市長人選各有所屬，各自推薦行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、曾代理市長的許立明、前副市長楊明州、前副市長史哲以及蔡碧仲等多人，行政院長蘇貞昌正審慎思考中，其中蔡碧仲因較無派系色彩、又有代理過花蓮縣長的經驗，加上形象正直，是目前浮出的黑馬人選。

儘管府院思考代理市長人選可望趨於單純化，不必因提防韓國瑜出招而祭出兩階段代理策略。不過，黨政人士今天表示，感覺韓國瑜並沒有把話說死，韓國瑜也曾承諾要做滿市長四年任期不選總統，因此，是否要完全打消兩階段代理策略，仍待蔡蘇兩人會商。

行政院發言人丁怡銘今天表示，尊重韓國瑜不提選舉訴訟的考量，政院會儘速公告代理市長人選，有關人選的提出會以高雄市民的福址做考量。蘇貞昌稍早也受訪表示，中選會預定本週五審查罷免案，結果會公告，若屆時公告市長去職，基於市政不要有空窗，並且繼續運作的期待，以及補選的需要，行政院會立刻宣布代理市長人選。

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