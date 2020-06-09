陳其邁：高雄市府未來的重組 應該要讓年輕人參與

面對未來高市府人事重組，行政院副院長陳其邁今天上午指出，高雄市府未來的重組，應該要讓年輕人參與，多給年輕人機會。（記者塗建榮攝）

2020-06-09 10:16:06

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜被罷免成功，未來被解職後高雄市府一級主管也將總辭，面對未來高市府人事重組，行政院副院長陳其邁今天上午指出，年輕人逐漸掌握話語權，主導公民運動和政治活動，罷免案前一天晚上他回高雄，車廂全都年輕人，連走道全站滿年輕人要回去投票，高雄市府未來的重組，應該要讓年輕人參與，多給年輕人機會。

陳其邁說，他與韓國瑜是朋友，當初韓的支持度這麼高，現在卻耗損，站在朋友的立場，很替對方惋惜，韓國瑜這一年多來的起伏，好像在洗三溫暖，韓當市長期間，他曾有一次為了高雄淹水問題致電與對方聯繫過，至於罷免案結果後，還沒有聯繫，先等對方心情平靜下來。

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陳其邁認為，罷免案的結果，對政治人物而言要很警惕，對他個人而言則是遺憾，因為他身為高雄人，自己的家鄉發生這麼大的變化。

台北之音電台「周玉蔻嗆新聞」節目今天專訪陳其邁，提及這次的罷免案，陳其邁認為，民意如流水，獲得民眾支持時可以瞬間當選公職，但民意不支持，掉下來也很快，選上了就要好好做，韓國瑜原來在高雄，後來去參選總統，與原先的承諾不太一樣。

他說，高雄人很率直，當國民黨執政時，應該給民進黨機會時就一下子翻過來，不同政黨做久了，可能就換了一個市長。

陳其邁表示，以現在網路時代來講，選舉、罷免會越來越正常，同一個訊息，一個小時就變化很大，有一次討論防疫的資訊，因為資訊有些錯誤，請對方更正，沒想到一睡醒，該訊息就有5、6個，訊息一直在傳播，在訊息傳播迅速的時代，對市民而言，資訊更容易取得。

陳其邁指出，從總統大選到現在，年輕人逐漸掌握話語權，主導公民運動和政治活動，罷免前2、3個月，各媒體民調落在35%至36%，更接近罷韓的時候，有看到內部民調一直往上走到37%、38%，甚至到45%以上，罷免前一天晚上他回高雄，車廂全都年輕人，連走道全站滿年輕人要回去投票，年輕人敢於表達意見。

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