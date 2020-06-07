罷韓通過》若韓國瑜提訴訟 陳其邁可能代理高雄市長

綠營人士指出，萬一韓國瑜提出訴訟、導致高雄市長補選延宕無法舉辦，由行政院副院長陳其邁（見圖）等適合人選代理高雄市長也可行。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-06-07 20:45:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案六日投票通過門檻後，中選會將在十二日召開委員會議審查，正式公告罷免案投票結果，並由行政院派員代理高雄市長。綠營人士指出，萬一韓國瑜提出訴訟、導致高雄市長補選延宕無法舉辦，高雄市民「被沒收補選權利」，代理市長人選也要一定程度回應這件事，不能以單純過渡性的角色來思考，若由行政院副院長陳其邁等適合人選代理也是可行方案之一。

中選會公告韓國瑜罷免案通過後，韓國瑜立即去職，由行政院派員代理高雄市長。由於韓國瑜剩餘任期超過兩年，依規定，公告後三個月內必須進行高雄市長補選。

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但若韓國瑜在公告日起十五天內提起罷免無效之訴，或在三十天內提出罷免案通過無效之訴，補選時程將往後推遲；若訴訟程序拖過今年十二月廿五日，所餘任期不足二年下，即不必辦理補選，代理市長將代理至二○二二年十二月任期結束為止。

黨內人士指出，若韓國瑜不提訴訟，補選如期舉辦，代理市長最重要的任務，就是在補選前穩住市政，且確保高雄市長補選順利進行，情況最為單純。

不過黨內人士也指出，儘管國民黨中央態度傾向不提訴訟，但韓國瑜本人目前仍未表態，若以訴訟拖過十二月廿五日，中央指派的代理市長就有長達兩年多的代理期。在此情況下，代理市長人選除了要對市政及公務體系熟悉、與中央默契高，還要從高雄整體市政發展來思考，人選需要一定程度回應高雄市民被「沒收補選權利」這件事。

黨內人士說明，代理市長產生的時間早於韓國瑜可提出訴訟的期限（公告日起十五日、卅日），而韓國瑜是否提出訴訟導致市長補選破局，掌握在韓陣營手上。在代理市長任期時間不確定下，對中央政府而言，代理市長派任可隨著政治局勢隨時改派，以保持彈性。

綠營人士指出，高雄市民以九十三萬餘票同意罷免，遠高於韓國瑜當選市長票數，無非是希望有個重新選舉市長的機會，若韓國瑜「選前卡罷」又「罷後卡選」，高雄市民一定非常憤怒，對國民黨二Ｏ二二年的市長、議員選舉恐怕非常不利。

韓國瑜是否提訴訟還是未知數，民進黨仍依照步調為可能進行的補選做準備。黨內推估時程，預計六月底召開中執會完成高雄市長補選參選人徵召提名，但若韓國瑜在六月底前即表態不會提訴訟，徵召提名作業則可能提前進行。目前，陳其邁則是黨內共識的高雄市長補選的人選。

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