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最佳高雄市長代理？ 陳其邁：無法評論，有決定會告訴大家

周玉蔻今9日專訪行政院副院長陳其邁（右）。（記者塗建榮攝）

周玉蔻今9日專訪行政院副院長陳其邁（右）。（記者塗建榮攝）

2020-06-09 09:35:38

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，中選會最遲在12日要公告罷免案通過，韓國瑜同時將遭解職，行政院將指派代理市長，目前傳出府院思考2階段市長代理，包括直接指派政院副院長陳其邁代理市長，以防止韓國瑜提出選舉無效訴，陳其邁今天上午表示，他沒有辦法評論此事，也沒有參與討論，這由行政院做決定，至於他個人投入補選等動向，有了決定會告訴大家。

台北之音電台「周玉蔻嗆新聞」節目今天專訪陳其邁，對於罷免案的後續效應，由於韓國瑜仍可提出選舉無效之訴，若提出訴訟，將卡住高雄市長無法在3個月後補選，近來外界高度關注，行政院對代理市長的指派，是否有因應訴訟的兩階段指派思考，並思考直接指派對高雄長期經常的人代理市長，包括指派陳其邁代理市長。

主持人詢問，目前傳出府院有2階段代理市長的思考，陳其邁說，他沒聽說此事，這得要看未來政局安定以及是否有其他考量；主持人追問，陳其邁會是代理市長又是市長補選的候選人，陳說：「沒有辦法評論」。至於這有無球員兼裁判的問題，陳其邁說，他沒參與討論，這由行政院決定。

主持人又問，代理市長最重要的工作為何？陳其邁說，未來的代理市長要把高雄重要的問題做盤點，哪些是高雄重要的事情，例如橋頭科學園區建設、大林遷村等要加速進行，並思考台灣未來的產業布局等，例如半導體進程、5G與AI等，這些問題未來也都要與行政院討論。

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