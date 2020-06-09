美運輸機取道我領空 專家：和天候、我國過境環境有關

示意圖，圖為美軍C-40A。（圖擷取自波音公司官網）

2020-06-09 13:45:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍一架C-40運輸機今日向我國申請，取道我國西部領空飛行，引發關注。對此，軍事專家、「軍情與航空」網站主編施孝瑋今日中午受訪表示，此軍機過去曾載美國國會議員來台訪問，在松山機場經常可見。此次通過我國領空，可能是原航線有雷雨胞，以及美方認為我方能提供安全、量好的過境環境，因此申請航線取道我領空，平常心看待即可。

施孝瑋表示，過去C-40運輸機經常經過台灣附近，但台美關係過去比較謹慎時，美方會取道我國飛航情報區（FIR），也未涉及我國領空之處通過。但今日上午的案例，可能是原本的航線，在台灣東南部一帶有雷雨胞，因此美方才改申請民航航線。

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施孝瑋指出，C-40運輸機屬於行政專機，不具備武裝，過去也曾載美國參、眾議員來台訪問，在松山機場經常可見。他認為，這架飛機飛經台灣上空後，緊接著就是我國飛航情報區的「A1」航路，也可能美國認為，我方能提供安全且良好的過境環境，此事僅需平常心看待。

至於此事是否為台美關係的指標？施孝瑋認為，台美雙方關係更熱絡，會使美軍申請我國空域時，放心額度比較高。但這架飛機純屬行政專機，飛行時也會比較遵循國際民航航線的規劃與準則。

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