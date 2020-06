美軍C-40A運輸機飛越台灣上空！ 沿著西海岸航行

2020-06-09 09:58:17

美軍C-40A運輸機航經我領空 未降落我機場

〔即時新聞/綜合報導〕美軍1架C-40A「快船」運輸機今天上午從沖繩那霸市起飛,飛進台灣基隆上空後,沿著台灣西海岸持續飛行,最後從台南外海離開台灣,朝著南海前進。

根據「AirNav」 公布的飛行軌跡資訊顯示,編號「CNV7642」的美軍1架C-40A今天上午從日本沖繩那霸市起飛,飛進台灣基隆上空,沿著台灣西海岸飛行,分別穿越基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南等地,最後在台南外海離開台灣,朝著南海前進。

經常追蹤飛行軌跡的「Golf9」在推特上表示,「CNV7642」飛越台灣西海岸,這是一個非常少見的飛行航線。

國防部發言人史順文表示,國軍對台海周邊海空域全程掌握,目前狀況正常。國防部並未正面回應與證實。

CNV7642(C-40A 169036) is flying over West coast line of Taiwan.

It's a rare flight course...???? pic.twitter.com/9dUWDnFOe4