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首頁　>　政治

美軍C-40A運輸機飛越台灣上空！ 沿著西海岸航行

示意圖，圖為美軍C-40A。（圖擷取自波音公司官網）

示意圖，圖為美軍C-40A。（圖擷取自波音公司官網）

2020-06-09 09:58:17

相關新聞：

美軍C-40A運輸機航經我領空 未降落我機場

〔即時新聞／綜合報導〕美軍1架C-40A「快船」運輸機今天上午從沖繩那霸市起飛，飛進台灣基隆上空後，沿著台灣西海岸持續飛行，最後從台南外海離開台灣，朝著南海前進。

根據「AirNav」 公布的飛行軌跡資訊顯示，編號「CNV7642」的美軍1架C-40A今天上午從日本沖繩那霸市起飛，飛進台灣基隆上空，沿著台灣西海岸飛行，分別穿越基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南等地，最後在台南外海離開台灣，朝著南海前進。

經常追蹤飛行軌跡的「Golf9」在推特上表示，「CNV7642」飛越台灣西海岸，這是一個非常少見的飛行航線。

國防部發言人史順文表示，國軍對台海周邊海空域全程掌握，目前狀況正常。國防部並未正面回應與證實。

相關連結：

美軍1架C-40A「快船」運輸機今天飛越台灣上空。（圖擷取自「AirNav」）

美軍1架C-40A「快船」運輸機今天飛越台灣上空。（圖擷取自「AirNav」）

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