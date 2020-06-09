為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

時力黨團促立院儘速召開臨時會 籲重要議案別再拖

時代力量黨團今日舉行「儘速召開臨時會，重要議案別再拖」記者會。（記者叢昌瑾攝）

時代力量黨團今日舉行「儘速召開臨時會，重要議案別再拖」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-09 11:05:53

〔記者吳書緯／台北報導〕立院時代力量黨團今呼籲立法院長游錫堃儘速召集黨團協商討論臨時會時程、以及要處理的議案。時力黨團總召邱顯智表示，臨時會不僅只開院會，也要開委員會處理法案，如「港澳條例」應儘速修正，讓協助港人的措施能有更明確的流程及依據，而廣電三法、反滲透法與兩岸關係條例都應修正，建立反紅媒、防中共滲透的防衛性民主機制。

時力黨團今在立院召開「儘速召開臨時會 重要議案別再拖」記者會，邱顯智表示，各黨團都有預計要召開臨時會，召開記者會是希望立法院長游錫堃在本週就能召開黨團協商，討論臨時會時程與議程，而且時力黨團認為既然開了臨時會，就不要只開院會，連臨時會也一併召開處理法案，時程的規劃是能把議案處理完畢為基準。

邱顯智也再度呼籲，「修改護照封面」與「華航正名」兩公決案國人已有高度共識與期待，應在臨時會上一併處理，勿再拖延，特別是近期在「港版國安法」通過與美中貿易戰的時刻，美國針對中國航空斷航，美國媒體又以華航飛機圖案作為圖示的情況下。

時力立委陳椒華指出，「礦業法修正草案」在第九屆已審查多次，但因為換屆不續審在本屆立院需重來，而目前已有多位委員提出不同的修法版本，雖行政院本版還未提出，但立院可先就現有提案進行審查。而無黨籍立委傅崐萁已經入監服刑，針對傅崐萁入監依舊能行使立委職權領薪水所提出的「公職人員選舉罷免法修正草案」也要一併在臨時會修正，矯正此種不正常情況。

時力立委王婉諭表示，近期不當幼兒園的問題一再地發生，改善幼照環境不能再等，近期也有民眾在公共政策網路參與平台提出應修改「幼兒教育及照顧法」的倡議，短短 10 天便超過 5,000 連署人響應，顯示有非常多家長與民眾都希望此問題被解決，而時力黨團已提出兒少法與幼照法修正草案，希望能在臨時會一併處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
臨時會處理華航、護照正名公決案？ 柯建銘表態：可以處理
2020-06-02 19:40

臨時會處理華航、護照正名公決案？ 柯建銘表態：可以處理
質疑政府看中國臉色 時力：未來先以台灣虎航運援外物資
2020-04-17 19:57

質疑政府看中國臉色 時力：未來先以台灣虎航運援外物資
肺炎流感化　我們能做什麼？

肺炎流感化　我們能做什麼？
臨時會將展開 時力籲排審國家機密保護法
2018-06-08 13:46

臨時會將展開 時力籲排審國家機密保護法
藍營拖延《不當黨產條例》 黃國昌再開直播怒批
2016-07-22 17:14

藍營拖延《不當黨產條例》 黃國昌再開直播怒批
臨時會綠拚「一例一休」闖關 時代力量不滿
2016-07-18 19:53

臨時會綠拚「一例一休」闖關 時代力量不滿
政治今日熱門
2020-06-08 22:35

王美惠與蔡英文玩自拍 討論嘉義市鐵路高架化

2020-06-08 20:47

高市議會藍批綠撕裂社會 韓賜村︰大家都要檢討 影片

2020-06-08 12:49

罷韓結束假訊息照流傳 中選會：須負法律責任

2020-06-08 12:54

韓國瑜選黨主席？ 謝龍介：他是有理想有抱負的人

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播