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被國民黨停權2年 徐正文痛批：黨內搶功第一、打自己人最行

徐正文被停止黨權2年，他批評，國民黨這個黨沒有錯，錯在掌權柄的人，行使不公義，如何帶領民眾去制衡執政黨？連民進黨都沒有這樣，都是槍口對外，反觀黨內搶功第一，打自己人最行。（資料照）

徐正文被停止黨權2年，他批評，國民黨這個黨沒有錯，錯在掌權柄的人，行使不公義，如何帶領民眾去制衡執政黨？連民進黨都沒有這樣，都是槍口對外，反觀黨內搶功第一，打自己人最行。（資料照）

2020-06-09 09:29:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨考紀會昨天通過針對過去在武漢台胞包機返台過程中多次主動發布訊息的中央委員徐正文，給予停止黨權2年處分，為此憤憤不平的徐正文今天上午在臉書透露，昨晚友人致電國民黨主席江啟臣質疑此事，江啟臣回應這是上任以及考紀會所決定，所以沒有辦法，「很遺憾江主席說出這樣話，黨內一直罵民進黨獨裁一言堂，結果現在黨內某些人，掌權也是這樣。」

徐正文並質疑，考紀會可以不走程序、通知當事人答辯，就直接判決，還有程序正義嗎？

徐正文指出，昨晚聚餐時，友人對此事不平，立即打電話給江啟臣，說為什麼他救人，是大家的英雄，還被停權？「在座所有人都聽見了，主席回答說這是上任及考紀委員會決定的，他沒有辦法！」

徐正文批評，「國民黨本身這個黨沒有錯，錯在掌權柄的人，行使不公義，如何帶領民眾去制衡執政黨？？連民進黨都沒有這樣，都是槍口對外，反觀黨內搶功第一，打自己人最行。唉還想去補選高雄市長？人在做天在看，天佑國民黨！這是我們國父孫中山創立國民黨？唉，黨魂呢？真的很失望！」

此外，徐正文在昨晚也曾發出聲明質疑，國民黨2月6日暫停他的黨權理由是涉嫌違反疾病防制法，影響防疫工作進程，並且引發媒體與民眾不必要的恐懼與焦慮，嚴重破壞國民黨形象聲譽，他認為這些理由完全不存在，因為就連民進黨政府都沒有處分他，他並無違反疾病防制法事實。

徐正文還說，考紀會昨天又改用他自行公布第2班包機時間，而第2包機時間是由中國大陸官方告訴湖北台人自救會成員，再由他代轉述自救會成員情況與坐飛機時間給媒體，他何罪之有？

徐正文說，由於國民黨低迷情況，他一直隱忍不願攻擊黨中央7人小組宣布不實的情形，而且他也從未以國民黨身分召開記者會，當時國民黨代理主席林榮德知道、理解並同意他用台北市家長會長協會總會長與湖北台人自救會名義身分進行包機記者會，這樣可以降低政黨包彩，真正為人民爭取返台，而且也與國民黨切割，如果萬一有什麼問題，不會影響國民黨，「我之前得到當時國民黨代理主席同意召開記者會，何罪之有呢？」

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