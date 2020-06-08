罷韓成功江啟臣下台？羅智強嗆「找人背鍋太廉價」

國民黨革命實踐研究院院長羅智強今在臉書上表示，有些韓粉隨著「國民黨對罷韓沒作為」的基調起舞，要江啟臣下台，罷韓的93萬票是2019年整個國民黨留下的債，江啟臣只不過是擔起來還而已，「找江啟臣背鍋？也太廉價了吧」。（資料照）

2020-06-08 17:04:17

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭到罷免，國民黨面臨內部風暴，國民黨革命實踐研究院院長羅智強今在臉書上表示，有些韓粉隨著「國民黨對罷韓沒作為」的基調起舞，要江啟臣下台，罷韓的93萬票是2019年整個國民黨留下的債，江啟臣只不過是擔起來還而已，「找江啟臣背鍋？也太廉價了吧」。

罷韓案通過後，國民黨內風暴在起，羅智強在臉書上發文說，有許多綠媒已在操作國民黨對罷韓沒有作為，要江啟臣下台，有些韓粉跟著這個基調起舞，他必須說，「請問，不是江啟臣，換另一個黨主席，罷免就開不出93萬票？」

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羅智強說，他親眼看過江啟臣每一次開會，第一件事情就是要大家配合韓國瑜的不高調策略，努力在不激化對立的情況下，以最大的能力「反罷韓」。

羅智強表示，論起對韓國瑜的支持，他絕對排前二，而且在韓國瑜民調最盛的時候也早就勸過韓，若棄高雄市長職務參選總統，恐怕形成總統輸、立委敗、被罷免的三殺之局，是不怕當烏鴉，對韓國瑜提出逆耳忠言的人，而等到韓被提名為總統參選人，也不再勸告全力助選。

「國民黨今天的連敗，意外嗎？」羅智強直言，開出的93萬票是去年2019年整個國民黨留下的債，江啟臣只不過是擔起來還而已，「找江啟臣背鍋？也太廉價了吧？」在野的力量已經夠脆弱了，真的還有力氣與其拿來鬥國民黨、鬥江啓臣，不如拿來好好的監督已經一黨獨大的民進黨。

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