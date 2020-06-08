新制罷免首例在屏東 村長被罷未提訴訟：退出政治了

罷免新制成功首例在屏東。（資料照，記者陳彥廷攝）

2020-06-08 14:20:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄市長韓國瑜上週六被罷免，寫下國內選舉罷免史史無前例的最高票罷免，該市府新聞局長鄭照新未完全否絕未來提出選舉無效之訴的可能性；不過，其實早在2017年，就曾有屏東縣南州鄉壽元村長陳明倫同樣於選罷新制下被罷免，但當時他並未提出選舉無效之訴，受訪時更豁達的說「退出政治了」。

韓國瑜是史上唯一在橫跨選罷法新舊制皆曾被投票的政治人物，舊制當時雖未通過罷免，但這次的直轄市長罷免案，不僅超過25%的門檻，甚至比當初當選的89萬票還要多，成為選罷史至今遭罷者層級最高、票數也最高的政治人物。

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《選舉罷免法》於2016年修法後，同意罷免票數須單獨超過總選舉人數的25%，且要多於不同意罷免的票數，於2014年以455票當選的陳明倫，在2017年遭超過罷免門檻259票的277張同意罷免票，不僅是選罷新制首例，且還一舉通過罷免，立下台灣民主史里程碑。

不過，韓陣營仍並未明確表態是否要以訟止補選，徒留許多想像空間，而陳明倫當時採「未動員」面對罷免，雖事後仍不免抱怨277票就罷免455票當選的他因為政治鬥爭而被搞下台，不過，陳明倫也急流湧退，強調未來「不再碰政治」。

陳明倫事後並未提出選舉無效之訴，坦然面對，陳明倫受訪時表示，他並不後悔當初未動員反罷，現在也照當時的諾言，不再碰政治，雖有耳聞鄰近的高雄市正在罷免，但他也不清楚細節。

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