網軍公司誣指勾結黑道全起訴 邱若華：強力譴責不實造謠

桃園市第6選區國民黨新科立委邱若華（右），選舉期間遭網路攻擊、形塑與黑道掛勾負面形象，桃園地檢署依違反選罷法起訴38歲歐姓公司負責人等3人。（資料照）

2024/03/18 18:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第6選區國民黨新科立委邱若華，選舉期間遭受網軍攻擊，以製作梗圖、謠言、恐嚇言論等方式，將她形塑成與黑道掛勾的形象，甚至創建高達137個人頭帳號，桃園地檢署今（18）依違反選罷法起訴38歲歐姓公司負責人等3人；對此，邱若華回應，希望接下來司法能還給遭受抹黑的受害人及選舉團隊一個公道。

起訴指出，歐男有「空軍總裁」的暱稱，為皇御公司負責人，主要從事網路行銷業務，也就是俗稱的「網軍」，去年8月間，孫姓男子出名向歐男購買網路行銷系統並加盟，在新竹成立辦公室，聘僱20歲黃男等人擔任員工，歐男也允諾於初期協助竹辦營運工作，而其中暱稱「Simon」的37歲陳姓男子，為當時爭取連任的前立委趙正宇友人，陳男居間介紹不知情的趙與歐男簽約，由皇御公司協助進行選舉網路行銷。

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起訴指出，陳男及歐男為讓選民轉向，與黃男謀議，由陳男編纂有關邱若華輔選團隊負面文字，再以梗圖、謠言、恐嚇言論等方式，利用創建的臉書人頭帳號於網路上留言，企圖形塑邱若華團隊與黑道掛勾的負面形象，全案偵結依違反選罷法起訴歐男等3人。

邱若華回應，選舉的初衷是為了選賢與能，候選人透過政見傳達自己的理念、爭取選民的支持，而台灣的選舉制度成熟，選民也都能夠做出判斷，不應該靠負面選舉、僱用網軍打擊候選人、意圖使人不當選，強力譴責不實的造謠行徑。

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