張善政1晚連跑3場 拉抬邱若華、呂玉玲、牛煦庭選情

桃園市長張善政參加立委候選人牛煦庭造勢活動，呼籲民眾用選票將他送進立法院。（記者謝武雄攝）

2024/01/10 22:11

〔記者謝武雄／桃園報導〕投票日倒數，桃園市長張善政今利用下班時間於晚間連跑3場造勢活動，拉抬國民黨籍立委候選人邱若華、呂玉玲、牛煦庭選情，現場湧入大批支持者高喊「凍蒜、凍蒜」，他也呼籲市民投票時要睜大眼睛，要下架民進黨，總統支持3號「侯康配」、立委支持國民黨候選人、政黨票投9號國民黨，讓國民黨國會席次過半。

張善政於傍晚6點50分到達中壢區仁祥公園，參加邱若華「青年女力・華向未來—中壢華勛地區團結造勢大會」，他說，邱若華是英國布萊頓大學商學院管理碩士，學歷貨真價實、不是假的，更難得的是長期在議長邱奕勝身邊擔任祕書，多年來見習如何做好為民喉舌工作，未來當選立委必能在立法院好好發揮。

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隨後張善政於7點30分左右來到平鎮區三崇宮，參加呂玉玲平鎮團結之夜造勢活動；他說，呂玉玲為平鎮、龍潭爭取許多建設，尤其是台鐵地下化工程改在台66線快速道路以西出土，減少原規劃可能帶來的交通衝擊，請大家支持會做事的呂玉玲。

最後張善政於8點20分左右趕到蘆竹區仁愛路參加牛煦庭蘆竹造勢活動，他稱讚牛煦庭政治大學外交系、英國倫敦政經學院碩士，又擔任2屆市議員，學經歷俱優，而27歲就當選議員，也是青年參政楷模，更重要的是他在議員任內幫地方爭取最多建設、服務更是隨叫隨到，未來到立法院一定能替地方爭取更多的經費。

桃園市長張善政參加立委呂玉玲造勢活動，呼籲民眾用選票將她送進立法院。（記者謝武雄攝）

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