罷韓後成為民進黨目標? 柯文哲：會努力排在侯友宜後面

台北市長柯文哲今赴議會市政總質詢。（記者林正堃攝）

2020-06-08 16:57:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢，被國民黨台北市議員汪志冰詢問，柯才是民進黨真正目標跟敵人，民進黨議員也不手軟，加上媒體網軍等等，柯其實排在新北市長侯友宜前面；柯文哲回說，他會努力排在侯後面，他都會推薦別人排到他前面去。

小英指罷韓成功是民主向前 柯批「不要贏筊還贏嘴」

另外，汪志冰表示，蔡英文指罷韓結束這樣結果是台灣人民、民主向前走一步的說法；她個人一半同意、一半完全沒辦法認同，投票過程高雄市民平和，韓國瑜非常有風度接受結果，這是台灣人向前走一步，但整個民進黨蔡英文組成復仇者聯盟，結合黨政軍警、網路、學生、媒體，整個輾壓，醜陋噁心！民主嗎？

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柯文哲批評，「蔡英文講那個話，閩南話有一句『不要贏筊還贏嘴』」，坦白講小英總統講那話是沒有必要，以總統高度不需要講這種話，說「我們尊重高雄市民」就結束。

汪志冰也說，民進黨虎視眈眈，復仇者聯盟出征，寸草不生，擋民進黨永久執政的人，就很難匍匐前進，雖然柯趴很低，但柯才是民進黨真正目標跟敵人，民進黨議員也不手軟，加上媒體網軍等等，柯其實排在新北市長侯友宜前面，不要假了！柯文哲回說，他會努力排在侯後面，他都會推薦別人排到他前面去。

汪志冰提到，他支持台北、上海雙城論壇，但民進黨會抹紅柯文哲，舔共、賣台、紅帽子、紅衣服、紅鞋子啦！豈料柯文哲笑說，還有檳榔啦、叉燒包啦、紅心芭樂、還有那個檳榔勒戒所，PTT太多了啦！每天都看。

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