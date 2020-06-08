韓國瑜選黨主席？ 謝龍介：他是有理想有抱負的人

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謝龍介說，韓國瑜是有理想有抱負的人，此時應該先沈澱一下。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長韓國瑜遭到罷免後，不少支持者主張他參選國民黨黨主席。國民黨副秘書長謝龍介今天表示，韓國瑜是有理想有抱負的人，此時應該先沈澱一下。
針對韓國瑜被罷免後，是否會選黨主席一事，謝龍介表示，韓國瑜不是一個一直找位子的人。他是有理想有抱負的人，此時應該先沈澱一下，要為國家做事，不一定要在什麼位置。台灣俗話說「要做牛嘸驚沒犁通拖」，以韓國瑜的精神，他會繼續奮鬥。
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