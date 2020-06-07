國民黨改革委員會結論19日出爐 林郁方︰九二共識一直都存在

國民黨改革委員會兩岸論述組召集人林郁方（左）表示，九二共識沒有保留不保留的問題，它一直都存在。（資料照）

2020-06-07 17:04:26

〔中央社〕國民黨改革委員會各小組近日密集開會，黨內人士今天透露，結論預計19日出爐；至於外界關心九二共識是否保留，委員會成員林郁方表示，沒有保留不保留的問題，它一直都存在。

國民黨內人士今天透露，國民黨改革委員會相關結論預計19日出爐，但相關內容不便透露。至於外界關心的兩岸論述方面，兩岸論述組已草擬兩岸論述文本，黨務人士日前也指出，國民黨一定會在文本中肯定九二共識的歷史定位，不會抹滅九二共識過去對於兩岸的貢獻。

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兩岸論述組召集人林郁方下午在接受訪問時表示，九二共識沒有保留或不保留的問題，國民黨是在野黨，當執政黨不接受九二共識，九二共識就沒有作用；因此這不是國民黨要不要保留的問題，它是一個存在的東西，也不會消失。

林郁方說，目前相關兩岸論述的內容，小組已討論完畢，將內容送交國民黨中央，至於接下來要增加還是刪減相關內容，就由黨中央與斟酌。

改革委員會是國民黨主席江啟臣上任後，重要的作為，包括兩岸論述、組織、財務、以及青年參與上，外界也都在期待相關改革結論的內容，但有中常委私下表示，改革委員會很多內容，其實都已先射箭再畫靶了。

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